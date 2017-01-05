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Между Киевом и Львовом назначили дополнительный поезд http://www.segodnya.ua/img/article/7857/57_main.1483616455.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7857/57_tn.1483616455.jpg Транспорт В рождественские выходные "Интерсити +" будет выезжать из столицы в полдень, а возвращаться – почти в полночь

Между Киевом и Львовом назначили дополнительный поезд

Сегодня, 13:39

В рождественские выходные "Интерсити +" будет выезжать из столицы в полдень, а возвращаться – почти в полночь

Между Киевом и Львовом назначили дополнительный поезд
Автор фото: Григорий Салай, "Сегодня"

"Укрзализныця" (УЗ) назначила на 8 и 9 января дополнительный поезд "Интерсити +" № 745/746 сообщением КиевЛьвов – Киев. Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Поезд в указанные дни будет отправляться со станции Дарница в 12:00, со ст. Киев-Пассажирский в 12:24 и прибывать во Львов в 17:43. Поезд проследует с остановкой в Коростене (13:55 – 13:56).

В обратном направлении из Львова поезд отправится в 18:07 и прибудет на станцию Киев-Пассажирский в 23:59, на станцию Дарница в 00:23. Поезд проследует с остановками на станциях Коростень (22:20 – 22:21) и Святошино (23:48 – 23:49).

УЗ также напоминает, что во Львов также  ежедневно курсируют скоростные поезда "Интерсити +" и "Интерсити" № 743/744, № 747/748 и № 705/706.

Как сообщалось, на нынешние новогодние и рождественские праздники "Укрзализныця" назначила рекордное количество дополнительных поездов -  41.
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Источник:

"Сегодня"

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