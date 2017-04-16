Москаль анонсировал капитальный ремонт взлетной полосы Ужгородского аэропорта

Сегодня, 07:38

После ремонта аэропорт сможет принимать крупногабаритные самолеты класса "Боинг" или "Аэробус"

Фото: международный аэропорт &quot;Ужгород&quot;
Фото: международный аэропорт "Ужгород"

В ближайшее время в Международном аэропорту "Ужгород" начнется капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы, после чего он сможет принимать крупногабаритные самолеты класса "Боинг" или "Аэробус". Об этом заявил председатель Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль, сообщает его пресс-служба.

Указано, что подрядчиком ремонтных работ определена румынская компания, которая специализируется на строительстве аэродромов. "Планируется, что работы будут завершены еще в мае этого года, после чего новая полоса сможет принимать крупногабаритные самолеты класса "Боинг" или "Аэробус" с низко посаженными двигателями", – пообещал Москаль в эфире на телеканале "Тиса-1".

Как сообщается, в ходе интервью председатель ОГА также говорил о криминогенной ситуации на Закарпатье, источниках финансирования ремонта автодорог, штрафах за неубранный мусор, канадских паспортах, которыми, по словам одного из нардепов, вроде владеет Москаль и его семья, отмене абонентской платы за газ и других темах. Напомним, ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Емельян выразил надежду, что запуск аэропорта в Ужгороде состоится весной 2017 года.
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"Сегодня"

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