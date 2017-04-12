На майские праздники по Украине пустят 14 дополнительных поездов (список)

Билеты уже есть в продаже в кассах железной дороги и на сайте УЗ

Из-за высокого спроса на ж/д билеты на период майских праздников "Укрзализныця" (УЗ) назначила еще восемь дополнительных поездов. Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

В целом в продаже уже находятся билеты на 14 дополнительных поездов и на дополнительные рейсы пяти графиковых поездов.

Так, в период с 26 апреля по 10 мая будут курсировать такие дополнительные поезда:

№213 Киев – Солотвино, отправление из Киева 3, 5, 7, 9 мая, обратно 4, 6, 8, 10 мая. №271/272 Киев – Хмельницкий, из Киева и Хмельницкого 29 апреля, 9 мая. №277 Киев – Хмельницкий, из Киева и Хмельницкого 29 апреля, 2, 6, 9 мая. №162/161 Николаев – Киев из Николаева 27 апреля, 5, 9 мая, из Киева 28 апреля, 6, 10 мая. №179 Днепр – Киев из Днепра и Киева 28, 29 апреля, 2, 9 мая. №796/795 Киев – Сумы из Киева и Сум 29 апреля, 2, 6, 9 мая. №228 Одесса – Львов, из Одессы 27, 29 апреля, 5, 8 мая, из Львова 28, 30 апреля, 6, 9 мая. №185 Львов – Ужгород, из Львова и Ужгорода 28 апреля, 2,9 мая. №191/192 Киев – Львов, из Киева и Львова 28, 29 апреля, 2, 8, 9 мая. №197/198 Киев – Ковель, из Киева и Ковеля 28, 29 апреля, 2, 8, 9 мая. №270/269 Одесса – Харьков, из Одессы 27 апреля, 2, 4, 9 мая, из Харькова 26, 28 апреля, 3, 5, 10 мая. №235 Харьков – Ужгород из Харькова 28 апреля, 2 , 5, 9 мая, из Ужгорода 26, 30 апреля, 3, 7, 10 мая. №206/205 Николаев – Киев из Николаева и Киева 28 апреля, 2 и 6 мая. №231 Днепр – Ивано-Франковск, из Днепра 28, 30 апреля, 2, 4, 6, 8 мая, из Ивано-Франковска 29 апреля, 1, 3, 5, 7, 9 мая.

"Укрзализныця" также назначила дополнительные рейсы пяти графиковых поездов:

№148 Одесса – Киев, из Одессы 26, 28, 29 апреля, 1, 3 5, 6, 8, 10 мая, из Киева – 27, 29, 30 апреля, 2, 4, 6, 7, 9 мая. №63/64 Днепр – Кривой Рог – Одесса, из Днепра 26, 28, 30 апреля, 2, 4, 6, 8, 10 мая, из Одессы 27, 29 апреля, 1, 3, 5, 7, 9 мая. №92 Константиновка – Одесса, из Константиновки 27, 29 апреля, 1, 3 мая, из Одессы 26, 28, 30 апреля, 2 мая. №134/133 Николаев – Ивано-Франковск, из Николаева 29 апреля, 8 мая, из Ивано-Франковска 30 апреля, 9 мая. №136 Одесса – Черновцы, из Одессы 26, 28, 30 апреля, 2, 4, 6, 8, 10 мая, из Черновцов 27, 29 апреля, 1, 3 5, 7, 9 мая.

Как сообщалось, ранее УЗ также назначила на Пасху 15 дополнительных поездов.