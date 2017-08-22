Неэффективностью "Укрзализныци" может заняться Антикоррупционное бюро – Галасюк

Вчера, 19:17

Депутат отметил непрозрачное распределение подвижного состава между бизнес-клиентами железной дороги


В профильном комитете Верховной Рады видят неэффективность в управлении "Укрзализныци" (УЗ) в части подхода к обеспечению погрузок полувагонами. Об этом заявил народный депутат, председатель комитета ВР по вопросам промышленной политики и предпринимательства Виктор Галасюк.

"Мы получили соответствующее обращение отраслевых ассоциаций. Проблема действительно существует. Не может быть так, что все платят тарифы, но кто-то получает 90% собственного спроса за счет государственных вагонов, а кто-то – только 10%. Мы видим неэффективность в управлении "Укрзализныци", – отметил Галасюк в эфире телеканала "Украина".

По его словам, этот вопрос будет рассматриваться не только на заседании комитета промполитики и предпринимательства. "Если нужно, будем обращаться в Национальное антикоррупционное бюро, чтобы разобраться, почему происходит такой непрозрачный и неэффективный подход к распределению движимого состава", – сказал депутат.

Напомним, в последнее время горнорудные предприятия Кривого Рога заявляют о срыве производственных и экспортных программ из-за дискриминационного подхода "Укрзализныци" к обеспечению их погрузки полувагонами УЗ (в среднем по Украине 35-40%, а погрузке рудных предприятий – около 20%, при этом целый ряд рудных предприятий обеспечен вагонами УЗ менее чем на 10%). Среди основных причин называют непрозрачность, злоупотребления и коррупцию. Таким образом, непрозрачность в УЗ приводит к реальным потерям в промышленном производстве.
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Источник:

"Сегодня"

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