ФОТОФАКТ. Новый терминал Одесского аэропорта принял первых пассажиров

Сегодня, 08:25

Новый терминал будет осуществлять прием и обслуживание пассажиров внутренних рейсов авиакомпаний, выполняющих полеты по маршрутам Киев (Борисполь) – Одесса и Киев (Жуляны) – Одесса


Фото: odessa.aero

Фото: odessa.aero

Фото: odessa.aero

Фото: odessa.aero

Фото: odessa.aero

Фото: odessa.aero

Фото: odessa.aero

Фото: odessa.aero

Новый терминал Международного аэропорта "Одесса" принял первых пассажиров. Как сообщила пресс-служба аэропорта, начиная с субботнего рейса PS057 Киев (Борисполь) -Одесса, новый терминал будет осуществлять прием и обслуживание пассажиров внутренних рейсов авиакомпаний, выполняющих полеты по маршрутам Киев (Борисполь) – Одесса и Киев (Жуляны) – Одесса.

"После отработки технологий обслуживания внутренних рейсов следующими этапами станут перевод в новый терминал пассажиров чартерных и международных регулярных рейсов", – добавили в пресс-службе.

Как сообщалось, в начале июля 2011 года Одесский горсовет дал согласие на участие в совместном предприятии ООО "Международный аэропорт "Одесса", созданном для реконструкции КП "Международный аэропорт "Одесса". Вторым участником СП стало ООО Odessa Airport Development Ltd. с уставным капиталом около 1 тыс. грн. Доля Одесского горсовета в СП составила 25%, при этом горсовет внес в уставный капитал имущество Одесского аэропорта общей стоимостью 118,4 млн грн. Уставный капитал СП должен был составить 473,4 млн грн. Оставшуюся часть должна была внести частная компания.

Однако в итоге работы по строительству нового терминала аэропорта проводили за кредитные средства, полученные под залог имущества коммунального предприятия. Реконструировать же взлетно-посадочную полосу частный инвестор вовсе отказался, после чего Мининфраструктуры заявило, что необходимые средства – более 1,6 млрд грн – будут выделены из госбюджета или привлечены под госгарантии, однако эти средства так и не были выделены.

С 2014 по 2016-й годы перспективы реконструкции и развития аэропорта были не ясны из-за расследований Одесской областной прокуратуры и Генеральной прокуратуры Украины относительно обстоятельств передачи аэропорта в совместное предприятие. Кроме того, Одесский горсовет длительное время судился за возврат имущества КП "Международный аэропорт "Одесса" в коммунальную собственность. В итоге судебные разбирательства закончились мировым соглашением.

В январе 2017 года президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости создания фонда с кредитным бюджетным финансированием для реконструкции Одесского аэропорта с тем, чтобы соответствующие работы были окончены до конца года. В феврале министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил о намерении начать реконструкцию ВПП Одесского аэропорта в 2017 году.

Контроль над предприятием ООО "Международный аэропорт "Одесса" приписывают бизнесменам Б.Кауфману и А.Грановскому. Они также контролируют управляющую компанию Vertex Hotel Group (отели "Президент Отель" (Киев), "Бристоль", гостиница "Лондонская" (оба – Одесса) и т.д.), журнал "Фокус" и ряд предприятий в финансовом и строительном секторах.

Основные сооружения аэропорта "Одесса" были возведены в 1960-1961 годах. В 1982-м построен грузовой терминал.

Предприятие обеспечивает полеты воздушных судов около 20 отечественных и зарубежных авиакомпаний в 60 стран мира.
Одесса, борисполь, аэропорт, самолет, Жуляны, полеты, терминал

Вы сейчас просматриваете новость "ФОТОФАКТ. Новый терминал Одесского аэропорта принял первых пассажиров". Другие Новости транспорта смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

Сигареты изъяли. Фото: dpsu.gov.ua

В чартерном самолете Минск - Киев нашли миллион пачек контрабандных сигарет

Вчера, 15:34

По данным пограничников, общий вес табачных изделий составил более 18 тонн

Крым

Вблизи Крыма американский противолодочный самолет вел разведку. Фото: из открытых источников

Самолет ВМС США провел разведку вблизи Крыма

Вчера, 08:45

Воздушное судно совершило разведывательный полет к юго-западу от оккупированного Севастополя

Наука и Технологии

Boeing испытал новый самолет 737 MAX 9 (видео)

Вчера, 06:16

В новой модели лайнера на 16 мест больше, чем в предыдущей

Мир

Истребитель-бомбардировщик F-16. Фото: anaga.ru

США объявили о первом испытании модификации атомной бомбы B61 с истребителем F-16

14 Апреля, 20:51

Испытание боезаряда B61-12 без ядерной боевой части провели на полигоне Неллис 

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования