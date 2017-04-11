Омелян проинспектировал капремонт разбитой трассы

Сегодня, 04:16

Полсотни с лишним километров будут частью новой магистрали от польской границы через Львов, и до Одессы


Разбитую трассу во Львовской области отремонтировали наполовину, да еще и за счет иностранного кредита. Капитальный ремонт проинспектировал министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Львовскую часть дороги Львов-Тернополь последний раз капитально восстанавливали еще в шестидесятых годах прошлого века. С тех пор проводися только ямочный ремонт. Его хоть и проводили регулярно, но выбоин становилось только больше.

Эти полсотни с лишним километров будут частью новой магистрали от польской границы через Львов, и до Одессы. Дорожники дают гарантию покрытию на десять лет.

Первый этап – от границы Польши до Львова, – отремонтировали год назад. Еще 56 километров сдадут в этом году. Дорогу делают за счет иностранных кредиторов, кооторые дали 250 млн грн. Как распорядились средствами – проверил министр инфраструктуры.

На вопросы журналистов, когда в Украине приведут в порядок все дороги, министр ответить не смог. По его словам, если выделять по 50 млрд грн ежегодно, то справятся лет за семь лет – но таких денег в украинские дороги никто не вкладывает.
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"Сегодня"

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