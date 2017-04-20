Омелян уже готов заменить Балчуна на посту главы "Укрзализныци"

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявляет о готовности голосовать за отставку главы ПАО "Укрзализныця" Войцеха Балчуна, годовой контракт с которым заканчивается в мае 2017 года.

"Контракт следовало бы расторгнуть уже на втором месяце работы Войцеха Балчуна, но этот вопрос должен быть решен на Кабмине в мае этого года" – сказал в кулуарах Украинского инфраструктурного форума.

Министр добавил, что у него есть кандидатуры на пост главы "Укрзализныци", в частности среди бывших железнодорожников, а также западноевропейские специалисты. Всего у Омеляна есть три таких кандидатуры, однако он не уточнил имен.

Как сообщалось, Омелян ранее неоднократно критиковал работу Балчуна и высказывался за его отставку.

Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман в январе текущего года поддержал главу "Укрзализныци" Балчуна в конфликте с Омеляном.