Омелян уже готов заменить Балчуна на посту главы "Укрзализныци"

Сегодня, 14:28

Министр рассматривает трех кандидатов

Владимир Омелян. Фото: пресс-служба
Владимир Омелян. Фото: пресс-служба

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявляет о готовности голосовать за отставку главы ПАО "Укрзализныця" Войцеха Балчуна, годовой контракт с которым заканчивается в мае 2017 года.

"Контракт следовало бы расторгнуть уже на втором месяце работы Войцеха Балчуна, но этот вопрос должен быть решен на Кабмине в мае этого года" – сказал в кулуарах Украинского инфраструктурного форума.

Министр добавил, что у него есть кандидатуры на пост главы "Укрзализныци", в частности среди бывших железнодорожников, а также западноевропейские специалисты. Всего у Омеляна есть три таких кандидатуры, однако он не уточнил имен.

Как сообщалось, Омелян ранее неоднократно критиковал работу Балчуна и высказывался за его отставку.

Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман в январе текущего года поддержал главу "Укрзализныци" Балчуна в конфликте с Омеляном.
укрзализныця, отставка, Омелян, Владимир Омелян, балчун

Вы сейчас просматриваете новость "Омелян уже готов заменить Балчуна на посту главы "Укрзализныци"". Другие Новости транспорта смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Транспорт

Бескидский тоннель. Фото: hronika.info

Бескидский тоннель сквозь Карпаты откроют в этом году - Омелян

Сегодня, 10:02

Работы над реконструкцией тоннеля "Укрзализныця" начала в 2007 году

Транспорт

Украина и Иран хотят создать новый торговый маршрут. Фото: minfin.com.ua

Украина пустит в Иран тестовый поезд

Сегодня, 10:00

Маршрут будет идти через территорию Грузии и Азербайджана

Транспорт

В "Укрзализныце" хотят пересмотреть механизм тарифообразования

В "Укрзализныце" рассказали, как должны меняться тарифы на ж/д перевозки

18 Апреля, 12:24

В будущем УЗ должна будет перейти на качественно новую систему тарифообразования, основанную на прямых затратах

Транспорт

На майские будут доппоезда

На майские праздники по Украине пустят 14 дополнительных поездов (список)

12 Апреля, 09:54

Билеты уже есть в продаже в кассах железной дороги и на сайте УЗ

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования