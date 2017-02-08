Порты Украины теряют грузопотоки

В 2016 году объемы перевалки грузов в украинских портах продолжили снижаться нарастающими темпами – было зафиксировано самое сильное снижение за последние 4 года, составившее -8,6% относительно 2015 года. Об этом пишет ЦТС.

Снижение произошло по всем направлениям, сильнее всего упали объемы транзитной перевалки -35,1%. Также в последние два года наблюдается снижение экспорта. И это при том, что объемы экспорта зерновых постоянно растут.

"Это значит, что Украина теряет свои позиции в экспорте двух других основных грузов – черных металлов и ЖРС, которые составляют более трети всей перевалки в портах", – поясняет консультант ЦТС-Консалтинг Андрей Исаев.

Он отмечает, что помимо объективных факторов (спрос на региональных рынках) причиной падения экспорта является потеря конкурентоспособности украинской продукции, на которую влияет и эффективность логистических цепочек экспортеров.

"Здесь встает вопрос о стоимости судозахода в украинские порты, которая выше в 3-5 раз, чем в порты наших конкурентов – Австралии и Бразилии. Значительное влияние на стоимость доставки также оказывает размер судовой партии, которая в украинских портах ограничена глубиной", – отметил аналитик.

Лидерами по объемам перевалки, как и годом ранее стали морской порт Южный, Одесский, Николаевский и Черноморский порты.

При этом, в Южном было перевалено 39 298 тысяч т грузов, что составило почти 30% от объема перевалки во всех портах. Суммарно через 5 самых загруженных портов прошел 81% всех грузов.

Лидером среди государственных портовых операторов стало ГП МТП "Южный" – перевалено 12,3 млн т грузов. Среди частных стивидоров наибольший объем грузов обработан группой терминалов ТИС – 21,5 млн т.