Ребрендинг, Wi-Fi и вагоны будущего: Балчун раскрыл амбициозные планы "Укрзализныци"

"Укрзализныця" (УЗ) в 2017 году планирует заняться инфраструктурой и подвижным составом, а также провести ребрендинг и начать продавать металлолом. Об этом заявил глава УЗ Войцех Балчун.

"Если мы выполним инвест-программу, то направим 13 млрд грн на закупки у отечественных товаропроизводителей. Это означает сохранение или создание 10 тысяч рабочих мест", – отметил Балчун.

Он уточнил, что в целом инвестиции в подвижной состав и инфраструктуру планируются на уровне 27,5 млрд грн. "Это в 4,5 раз больше, чем в 2016 году. Купим или произведем более 9 тыс. грузовых вагонов. Купим 55 пассажирских вагонов", – говорит Балчун.

Кроме вагонов, УЗ планирует купить также 4 новых поезда. В целом, компания собирается развивать пассажирские перевозки и повышать их прибыльность.

"Будем устанавливать билетные терминалы на вокзалах. На всех вокзалах мы хотим установить бесплатный Wi-Fi. И мы объявляем конкурс на дизайн новых вагонов будущего, которые будут иметь мировые стандарты", – поделился планами глава УЗ.

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"Мы планируем обновление нашего логотипа и деликатный ребрендинг", – отметил также Балчун.

Также в планах УЗ – расширение международного сообщения. "Хотим запустить следующие сообщения с Польшей, Австрией и Болгарией", – отметил Балчун.

Кроме того, УЗ начинает продажу металлолома. "Это очень важно для украинской металлургической промышленности. Мы планируем продать 130 тыс. тонн в этом году", – говорит Балчун.

Глава "Укрзализныци" также отметил, что компания впервые будет закупать топливо на основе формульного ценообразования.

Балчун надеется, что 2017 год станет прибыльным, даже несмотря на большие инвестиции.

Напомним, как ранее отчитался Балчун, в 2016 году УЗ стала прибыльной. После своего назначения на пост главы "Укрзализныци", Балчун неоднократно сетовал на коррупцию и сопротивление реформам внутри компании.