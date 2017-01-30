Розенко пригрозил маршрутчикам, которые повышают цены

Сегодня, 11:03

Вице-премьер уверен, что рост минималки – не повод для подорожания проезда

Павел Розенко. Фото: kmu.gov.ua
Павел Розенко. Фото: kmu.gov.ua

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко поручил Мининфрастуктуры и местным органам власти принимать жесткие меры реагирования на необоснованное повышение тарифов на пассажирские перевозки.

"Кое-кто на повышении минимальной зарплаты до 3200 грн решил нарастить себе состояние и под соусом повышения минимальной зарплаты начали повышать цены. Особенно остро в этом плане вопрос касается повышения стоимости городских и междугородных пассажирских перевозок в маршрутных такси", – цитирует Розенко пресс-служба правительства.

По словам Розенко, такое повышение цен является мошенничеством.

"Повышение минимальной заработной платы никоим образом не является основанием для повышения цен. Поэтому, в данном случае, Мининфраструкутры, совместно с местными властями и организациями профсоюзов и работодателей должны осуществлять мониторинг ситуации с повышением тарифов и принимать жесткие меры реагирования на такие факты – вплоть до лишения лицензий", – отметил вице-премьер-министр.

Напомним, в пригороде Киева местные жители взбунтовались против подорожания проезда в пригородных маршрутках, которые из городов-спутников ездят в столицу. Люди уже перекрывали дороги к столице и требовали от властей вернуть прежнюю стоимость проезда.

По словам активистов, около десяти дней назад перевозчики повысили проезд в пригородных маршрутках до 12 грн. Как отметил глава КОГА Александра Горгана, в области действует 513 маршрутов, а цены на проезд повысились на 20-50%.
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