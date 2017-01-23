Сильный туман парализовал аэропорт Лондона

Только в первой половине дня в Хитроу отменили сто рейсов

В британском аэропорту Хитроу из-за сильного тумана в течение первой половины дня было отменено 100 рейсов, несколько десятков рейсов задерживаются, сообщают местные СМИ.

Не исключено, что позже в понедельник перебои в работе лондонского аэропорта продолжатся.

В основном перебои коснулись рейсов по Европе. В частности, были отменены или перенесены рейсы, связывающие Лондон с Москвой.

Напомним, ранее рейсы в Хитроу отменяли перед Новым годом. Тогда полеты тоже из-за тумана.

Как известно, переохлажденный туман состоит из холодных капель воды, которые застывают при соприкосновении с поверхностью, покрывая ее тонким слоем льда.