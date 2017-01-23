Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости экономики Новости транспорта
Сильный туман парализовал аэропорт Лондона http://www.segodnya.ua/img/article/7909/12_main.1483140604.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7909/12_tn.1483140604.jpg Транспорт Только в первой половине дня в Хитроу отменили сто рейсов

Сильный туман парализовал аэропорт Лондона

Сегодня, 15:29

Только в первой половине дня в Хитроу отменили сто рейсов

В Лондоне отменили авиарейсы из-за тумана. Фото: AFP
В Лондоне отменили авиарейсы из-за тумана. Фото: AFP

В британском аэропорту Хитроу из-за сильного тумана в течение первой половины дня было отменено 100 рейсов, несколько десятков рейсов задерживаются, сообщают местные СМИ.

Не исключено, что позже в понедельник перебои в работе лондонского аэропорта продолжатся.

В основном перебои коснулись рейсов по Европе. В частности, были отменены или перенесены рейсы, связывающие Лондон с Москвой.

Напомним, ранее рейсы в Хитроу отменяли перед Новым годом. Тогда полеты тоже из-за тумана. 

Как известно, переохлажденный туман состоит из холодных капель воды, которые застывают при соприкосновении с поверхностью, покрывая ее тонким слоем льда.
лондон, туман, рейсы, перебои, хитроу, отменены, авиасообщение

Вы сейчас просматриваете новость "Сильный туман парализовал аэропорт Лондона". Другие Новости транспорта смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Транспорт

Wizz Air возобновляет сотрудничество с аэропортом Львова. Фото: Pixabay

Wizz Air не будет воскрешать "дочку" в Украине

18 Января, 12:07

Бюджетная авиакомпания при этом анонсировала новые рейсы в Киеве и Львове

Харьков

Харьков запускает новые рейсы. Фото: wing.com.ua

Из Харькова в Стамбул открывают прямой авиарейс

10 Января, 19:25

Самолеты будут летать четыре раза в неделю

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.