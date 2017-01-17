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Талончиков больше не будет: в общественном транспорте вводится электронный билет http://www.segodnya.ua/img/article/7889/36_main.1484645193.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7889/36_tn.1484645193.jpg Транспорт Нововведение должно помочь оценивать реальное обращение денежных средств

Талончиков больше не будет: в общественном транспорте вводится электронный билет

Сегодня, 11:26

Нововведение должно помочь оценивать реальное обращение денежных средств

Рада приняла закон о введении электронного билета в городском транспорте. Фото: eveningkiev.com
Рада приняла закон о введении электронного билета в городском транспорте. Фото: eveningkiev.com

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон №4121 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте" во время пленарного заседания 17 января, трансляцию вел телеканал "112 Украина". За проголосовали 265 народных депутатов.

Документ предусматривает введение автоматизированной системы учета оплаты проезда и электронного билета, передает телеканал "112 Украина".

В пояснительной записке значится, что существующая система оплаты и контроля проезда в городском транспорте устарела и имеет много недостатков. В частности использование бумажных билетов не дает возможности контролировать количество пассажиров, а вместе с тем и оборот наличных.

Ожидается, что внедрение автоматизированной системы учета оплаты проезда позволит оценить реальное обращение денежных средств, а соответственно – оценить обоснованность тарифов на перевозки и возможности обновления автопарка перевозчика.

Закон предлагает, в частности определить сроки введения автоматизированной системы учета оплаты проезда и электронный билет, установить обязательное обеспечение льготников электронными билетами.

В ходе обсуждения законопроекта первый заместитель председателя комитета ВР Украины по вопросам транспорта Игорь Васинюк отметил, что комитет принял почти все поправки, предложенные комитету, законопроект при этом уравновешенный.

Напомним, в первом чтении данный законопроект приняли в ноябре прошлого года.
транспорт, рада, Верховная Рада, проезд, общественный транспорт, электронный билет

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