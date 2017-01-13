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Украина пустит еще один скоростной поезд в Польшу http://www.segodnya.ua/img/article/7879/75_main.1484309082.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7879/75_tn.1484309082.jpg Транспорт Основное ограничение для расширения маршрутной сети в восточную Европу — разница в ширине колеи

Украина пустит еще один скоростной поезд в Польшу

Сегодня, 14:03

Основное ограничение для расширения маршрутной сети в восточную Европу — разница в ширине колеи

В Польшу пустят еще один &quot;Интерсити+&quot;. Фото: uz.gov.ua
В Польшу пустят еще один "Интерсити+". Фото: uz.gov.ua

В ближайшее время "Укрзализныця" (УЗ) вслед за Перемышлем может сформировать еще один прямой маршрут в Польшу. Об этом сообщил директор по пассажирским перевозкам и сервису УЗ Игорь Романкив, передает "Дело".

"Ближайшая перспектива — поезд до Хелма, где есть колея украинского стандарта шириной 1520 мм. Также рассматриваются и другие направления в Европу, в частности, в страны Балтии — это уже в среднесрочной перспективе", — рассказал Романков.

По словам Романкива, основное ограничение для расширения маршрутной сети в восточную Европу — инфраструктура. Ведь в Польше и соседних странах не так много станций, к которым подходит широкая колея, распространенная в постсоветском пространстве.

Топ-менеджер УЗ также не отрицает возможности расширения железнодорожного сообщения с Перемышлем за счет пригородных поездов.

Романкив утверждает, что процесс покупки билетов на скоростной поезд Перемышль-Львов-Киев в кассах Польши удалось оптимизировать.

"Проблема с билетами из Польши была ситуативной, она возникла разово. На сегодня, как меня заверили польские коллеги и представители Укрзализныци, она уже снята", — говорит Романкив.

Напомним, 23 декабря новый скоростной поезд "Интерсити+" № 705/706 Киев-Львов-Перемышль совершил первый рейс.
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