Украина пустит в Иран тестовый поезд

Сегодня, 10:00

Маршрут будет идти через территорию Грузии и Азербайджана

Украина и Иран хотят создать новый торговый маршрут. Фото: minfin.com.ua
Украина и Иран хотят создать новый торговый маршрут. Фото: minfin.com.ua

Украина и Иран договорились о запуске тестового поезда для транспортировки сельскохозяйственной продукции, в частности, украинских зерновых. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

Маршрут будет идти через территорию Грузии и Азербайджана. Запустить поезд должны летом 2017 года.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян провел встречу с делегацией Ирана в составе посла Ирана в Украине Мохаммада Бехешти-Монфареда, директора-распорядителя Организации свободной торгово-промышленной зоны "Анзали и Порт Исламской Республики Иран в Каспийском море" господина Резы Масрура, Начальника представительства Министерства иностранных дел в провинции Гилян Мохаммада Реза Багери Пур Саламата, представителей деловых кругов Ирана и тому подобное.

"Это чрезвычайно перспективное направление сотрудничества для обеих стран. Украина должна разрабатывать новые международные транспортные коридоры с тем, чтобы стать надежным транзитным мостом между странами Европы, Азии и Востока", – заметил Омелян.

Стороны также обсудили сотрудничество в области морского и автомобильного транспорта, отдельно остановились на вопросах усиления взаимодействия в авиационной сфере.
Иран, Украина, поезд, поезда, Омелян

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