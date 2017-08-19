"Укрзализныця" может говорить о повышении тарифов только после того, как поборет коррупцию – депутат

За последние три года УЗ дополнительно получила 20 млрд грн и теперь НАБУ не может их найти, отметил парламентарий

Новое руководство "Укрзализныци" заявило о намерении поднять тарифы на грузовые перевозки сразу на 22%, что больно ударит по всем грузоотправителям. Народный депутат Владимир Гусак считает, что это неправильный подход, ведь сначала нужно побороть коррупцию на предприятии.

"Начинать надо с программы повышения операционной эффективности и предотвращения коррупции в самой "Укрзализныце", а также с отчета о том, куда подевались деньги от предыдущих повышений тарифов", – сказал он в эфире информационной программы "Сегодня" на телеканале "Украина".

Гусак напомнил, что за последние три года за счет большого повышения тарифов в 2015-2016 годах УЗ дополнительно получила 20 млрд грн, "и сейчас эти деньги ищет НАБУ и не все может найти".

"Только после того, как мы увидим комплексные меры по предотвращению коррупции, по улучшению эффективности УЗ, можно начинать обсуждать повышение тарифов. Потому что сейчас нет уверенности, что эти деньги будут использованы по назначению", – подчеркнул он.

По мнению нардепа, Войцех Балчун был отправлен в отставку с должности главы УЗ именно потому, что он не связывал свою жизнь с Украиной и оказался не готов сделать "Укрзализныцю" успешной.

"Его отставка еще раз подтвердила, что практика назначения иностранцев – людей, которые не связывают свою жизнь с Украиной – на высокие должности, не приносит результата. Прорыва не произошло", – добавил Гусак.

Напомним, 9 августа Кабинет министров уволил Войцеха Балчуна с поста главы "Укрзализныци" и назначил исполняющим обязанности руководителя предприятия заместителя министра инфраструктуры Евгения Кравцова.

Премьер-министр Владимир Гройсман перед новым руководством "Укрзализныци" поставил задачу разобраться в системе распределения грузовых вагонов и ликвидировать коррупционную составляющую в этом процессе.