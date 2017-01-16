"Укрзализныця" стала прибыльной – Балчун

Компании удалось закончить год в финансовом "плюсе" и отремонтировать часть вагонов

В 2016 году "Укрзализныця" (УЗ) получила 78,9 млрд грн доходов. Расходы компании при этом составили 78,6 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

"Как и рассчитывали, финансовый результат ПАО "Укрзализныця" за 2016 прибыльный – получено 303 млн грн. Компания в полном объеме выполнила свои обязательства перед государством: по оперативным данным, в 2016 году уплачено 15 млрд грн налогов и обязательных платежей", – сообщил председатель правления УЗ Войцех Балчун.

Так, в государственный бюджет поступило 6,8 мдрд грн, в государственные целевые фонды и местные бюджеты – 8,2 млрд грн.

Как подсчитали в УЗ, в 2016 году компания перевезла 439 млн пассажиров и 343,4 млн тонн грузов. Доходы от перевозок составили 62 млрд грн, расходы – 58,4 млрд грн.

Также уменьшились расходы на топливо – до на 1,3 млрд грн - за счет уменьшения закупочной цены на дизельное топливо. При плане 20 912 грн/т фактическая цена составила 19 902 грн/т.

На обновление подвижного состава УЗ потратила 2,8 млрд грн. Отремонтированы 7 278 локомотивов (56 капитальным ремонтом), более 30 тыс. грузовых вагонов, более 2 тыс. пассажирских вагонов, приобретены 1 020 полувагонов.

Кроме того, были выполнены работы по капитальному строительству также на 2,8 млрд грн, в том числе по реконструкции путей на 1,1 млрд грн, строительству Бескидского тоннеля – на 0,7 мрд грн. Также средства были потрачены на модернизацию участка Камыш-Заря – Волноваха.

Как сообщалось, "Укрзализныця" закончила 2015 год с убытком более 16 млрд грн.

Напомним, ранее налоговая разоблачила железнодорожников в нарушениях на 107 млн грн. "Установлено, что руководители одной из государственных железных дорог провели ряд тендерных закупок услуг по уборке и охране, приобретению запчастей для локомотивов и вагонов, а также вычислительных машин и запчастей к ним. Победителями указанных торгов был признан ряд компаний, которые, как показала проверка, оказались фиктивными", – сообщил глава налоговой милиции – первый заместитель главы Государственной фискальной службы (ГФС) Украины Сергей Билан.