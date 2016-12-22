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УЗ отменила поезд "Интерсити+" в западном направлении http://www.segodnya.ua/img/article/7820/53_main.1482411645.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7820/53_tn.1482411645.jpg Транспорт Согласно сообщению перевозчика, пассажиры могут выбрать альтернативные маршруты или сдать билеты

УЗ отменила поезд "Интерсити+" в западном направлении

Сегодня, 14:58

Согласно сообщению перевозчика, пассажиры могут выбрать альтернативные маршруты или сдать билеты

Интерсити до Трускавца отменяют. Фото: Status Quo
Интерсити до Трускавца отменяют. Фото: Status Quo

Поезд "Интерсити +", следовавший из Киева в Трускавец, отменен, поскольку был назначен новый поезд до Перемышль. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"В связи с назначением нового поезда Интерсити+ в Перемышль, с 23 декабря 2016 отменяется курсирование поезда Интерсити+ № 741/742 Дарница – Трускавец – Дарница", – передает пресс-служба УЗ.

Как отметили в УЗ, пассажиры, которые имеют билеты на этот поезд даты с 23 декабря по 17 января, смогут воспользоваться им, они не обменивая проездные документы в кассах. В случае отказа от поездки на станции отправления пассажирам будет возвращаться стоимость проезда в полном объеме.

Так, пассажиры, которые имеют билеты на поезд Интерсити+ № 741/742 Дарница – Трускавец – Дарница на даты с 23 декабря по 17 января, могут ехать поездом № 705/706 Киев – Перемышль на участке Киев – Львов.

Пассажиры, которые приобрели проездные документы на / со станции Трускавец отправлением из Киева и Трускавца 23 и 24 декабря 2016 смогут совершить поездку с пересадкой на станции Львов с / на поезд № 705/706 Киев – Перемышль в вагон № 2 регионального поезда № 801 / 802 Львов – Трускавец. При этом билеты в кассах обменивать не нужно.

Поезд № 801/802 Львов – Трускавец отправляться из Львова 23 и 24 декабря 2016 в 12:30, из Дрогобыча в 14: 10-14: 20 и прибывать в Трускавец в 14:35. Обратно из Трускавца отправляться 23 и 24 декабря 2016 в 15:39, из Дрогобыча в 15: 54-16: 00, прибывать во Львов в 17:10.

Также пассажиры смогут совершить посадку или высадку на станции Новоград-Волынский-1, если билет был приобретен в / из Новоград-Волынского.

Пассажиры готовы ехать скоростным поездом до Трускавца без пересадок, могут сдать билеты на станции отправления с возвращением полной стоимости и приобрести на Интерсити + № 743/744 Дарница – Львов, которому с 23 декабря 2016 продлен маршрут следования до станции Трускавец.

"Во избежание недоразумений при посадке в поезд пожаловать пассажиров следить за объявлениями на станциях", – отмечает пресс-служба "Укрзализныци".

Напомним, "Укрзализныця" с введением нового графика движения пассажирских поездов на 2016/17 годы, который вступил в силу 11 декабря, предусмотрела 193 пары пассажирских поездов дальнего следования, из которых 107 – круглогодичные составы, что на 10% больше, чем было предусмотрено в графике на 2015/2016 годы.
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Источник:

"Сегодня"

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