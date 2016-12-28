В Мининфраструктуры "дали добро" на повышение части тарифов "Укрзализныци"

При этом неизвестно, остались ли прежними планируемые процентные повышения стоимости услуг ж/д-перевозчика

Тарифный комитет Министерства инфраструктуры Украины согласовал предложение ПАО "Укрзализныця" о повышении тарифов на грузовые перевозки в 2017 году. Об этом сообщил глава "Укрзализныци" Войцех Балчун сегодня в ходе итоговой годовой пресс-конференции в министерстве.

При этом он не уточнил, изменились ли проценты повышения в предложении ПАО по грузовым перевозкам, добавив, что предложение по повышению пассажирских тарифов пока не согласовано.

Как сообщалось, "Укрзализныця" вынесла на рассмотрение соответствующих министерств и ведомств вопрос индексации тарифов на пассажирские перевозки на 35%.

Индексировать тарифы предлагается в два этапа, в первом квартале 2017 года, и в четвертом – по 16%.

Кроме того, предлагается повысить тарифы на грузоперевозки на 25%.

Это предложение вызвало резкую критику грузовладельцев, несмотря на то, что "Укрзализныця" выразила готовность под меморандум направить средства от повышения грузовых тарифов на обновление подвижного состава.