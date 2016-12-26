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В Мининфраструктуры резко раскритиковали, но приняли финплан "Укрзализныци" http://www.segodnya.ua/img/article/7830/79_main.1482743950.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7830/79_tn.1482743950.jpg Транспорт Замминистра Кравцов отметил, что у министерства есть много вопросов к стратегии руководства УЗ

В Мининфраструктуры резко раскритиковали, но приняли финплан "Укрзализныци"

Сегодня, 11:18

Замминистра Кравцов отметил, что у министерства есть много вопросов к стратегии руководства УЗ

Владимир Омелян. Фото: архив
Владимир Омелян. Фото: архив

Министерство инфраструктуры с критикой согласовало финансовый план Укрзализныци на 2017 год. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передает пресс-служба Мининфраструктуры.

По словам Омеляна, министерство ожидало на согласование более основательный и системный документ.

"Финансовый план получился откровенно слабым. Он не отражает в полной мере весь спектр направлений развития компании в следующем году. Финплан согласован в целом, иначе работа компании оказалась бы на грани остановки. Однако, мы ожидали другого подхода", – отметил министр.

Он также напомнил, что он подчеркивал необходимость разработки детального и системного финансового плана еще с сентября 2016 года.

Первый заместитель министра инфраструктуры Украины Евгений Кравцов, в свою очередь, заявил, что процедура планирования работы "Укрзализныци" осталась такой же, как была 5, 10 и 15 лет назад.

"Сохранилось советский подход к планированию: подразделения УЗ подают планы, их режут, отдельные пункты утверждают и включают в один единый финплан компании. Это – не тот подход, которого мы ожидали от новой команды, которая, в первую очередь, должна ввести европейское видение развития компании, а не собирать финплан, как пазлы из разных картинок ", – заявил Кравцов.

По словам замминистра, план не имеет стратегического направления, он не определяет дальнейшее развитие компании.

"Это набор шагов, а сам путь движения не определен. С таким финпланом УЗ, в лучшем случае, будет стоять на месте", – отметил он.

Кравцов добавил, что "вызывают много вопросов" планы руководства УЗ по закупке новых вагонов и локомотивов.

"Обновление подвижного состава – приоритетная задача. Но отсутствие системного видения и планы по закупке тепловозов вместо электровозов вызывает больше вопросов, чем дают ответов", – пояснил чиновник.

В целом, по словам Кравцова, Мининфраструктуры "не увидело системной и убедительной позиции" по распределению 12 млрд грн капитальных инвестиций, направленных на развитие "Укрзализныци" в 2017 году.

Проект финплана направлен на согласование в соответствующие ценральные оганы исполнительной власти, после чего он будет внесен на рассмотрение Кабинета министров Украины.
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Источник:

"Сегодня"

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