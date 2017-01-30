В России назвали пропускную способность железной дороги в обход Украины

Сегодня, 10:51

Россия ведет строительство железной дороги Журавка – Миллерово в Воронежской и Ростовской областях

В России строят участок желдороги в обход Украины. Фото: ТАСС
В России строят участок желдороги в обход Украины. Фото: ТАСС

Пропускная способность российской железной дороги в обход территории Украины на участке Журавка – Миллерово после ее ввода в эксплуатацию составит до 240 пассажирских и грузовых поездов в сутки в двух направлениях. Об этом сообщил вице-президент российской компании РЖД Олег Тони.

"Только в летнем периоде пассажирских поездов идет 62 в каждую сторону, и столько же товарняков", – сказал он. По его словам, в настоящее время в возведении железнодорожной ветки участвуют 2500 гражданских строителей и 1500 единиц техники.

Как известно, Россия ведет строительство железной дороги Журавка – Миллерово в обход территории Украины. Дорога будет проходить по территории Воронежской и Ростовской областей. Там планируется построить семь железнодорожных станций и пять подстанций, а также осуществить полную электрификацию ветки.

Стоимость проекта год назад якобы оценивалась в 55 млрд рублей.

6910Карта: RF.BIZ

Ранее заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков заявил, что РФ пустит железную дорогу в обход Украины в августе 2017 года. А в конце прошлого года глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что железная дорога в обход Украины в Луганской области будет построена до сентября 2017 года.
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Источник:

ТАСС

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