В Украине оживают аэропорты и авиакомпании

Пассажиров самолетов стало больше и на внутренних, и на международных рейсах

Объемы пассажирских перевозок украинских авиакомпаний в 2016 году, согласно оперативной информации Госавиаслужбы, увеличились на 31,2% по сравнению с 2015 годом и составили 8,274 млн человек.

Объемы международных перевозок отечественных авиакомпаний возросли на 31,6% и составили 7,472 млн человек.

Пассажиропотоки через аэропорты Украины увеличились на 20,9% и составили 12,929 млн человек.

Пассажиропотоки в международном сообщении возросли на 19,9% и составили 11,294 млн пассажиров.

Напомним, крупнейший европейский лоукостер заинтересовался Украиной. Переговоры ведутся с аэропортами Киева и Львова. Кроме того, Украина и Словения возобновляют прямое авиасообщение.

Как ранее отмечали в Госавиаслужбе, за последние три года рынок пассажирских авиаперевозок в Украине пережил падение, но начал восстановливаться. Однако цены на авиаперевозки сильно "кусаются".