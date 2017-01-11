Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости экономики Новости транспорта
В Украине оживают аэропорты и авиакомпании http://www.segodnya.ua/img/article/7870/93_main.1484120117.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7870/93_tn.1484120117.jpg Транспорт Пассажиров самолетов стало больше и на внутренних, и на международных рейсах

В Украине оживают аэропорты и авиакомпании

Сегодня, 09:34

Пассажиров самолетов стало больше и на внутренних, и на международных рейсах

Летать стали чаще. Фото: Pixabay
Летать стали чаще. Фото: Pixabay

Объемы пассажирских перевозок украинских авиакомпаний в 2016 году, согласно оперативной информации Госавиаслужбы, увеличились на 31,2% по сравнению с 2015 годом и составили 8,274 млн человек.

Объемы международных перевозок отечественных авиакомпаний возросли на 31,6% и составили 7,472 млн человек.

Пассажиропотоки через аэропорты Украины увеличились на 20,9% и составили 12,929 млн человек.

Пассажиропотоки в международном сообщении возросли на 19,9% и составили 11,294 млн пассажиров.

Напомним, крупнейший европейский лоукостер заинтересовался Украиной. Переговоры ведутся с аэропортами Киева и Львова. Кроме того, Украина и Словения возобновляют прямое авиасообщение.

Как ранее отмечали в Госавиаслужбе,  за последние три года рынок пассажирских авиаперевозок в Украине пережил падение, но начал восстановливаться. Однако цены на авиаперевозки сильно "кусаются".

__-new-01_1_01
переговоры, авиаперевозки, аэропорты, авиасообщение

Вы сейчас просматриваете новость "В Украине оживают аэропорты и авиакомпании". Другие Новости транспорта смотрите в блоке "Последние новости"

Источники:

Интерфакс-Украина, "Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Авто

Компания подтвердила, что провела переговоры с американскими регулирующими органами. Фото: Naradanews

Volkswagen выплатит США 4,3 миллиарда долларов из-за "дизельного скандала"

Сегодня, 05:26

Представители компании добавили, что в общем счете расходы Volkswagen на урегулирование скандала превысили 19,2 млрд долларов

Политика

Елена Зеркаль. Фото: Twitter

В МИД рассказали, какие реформы ждут Украину в 2017 году в рамках ассоциации с ЕС

Вчера, 11:29

По Соглашению об ассоциации с Евросоюзом Украина должна провести 3 реформы в 2017 г. в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС

Мир

Башар Асад. Фото: РБК-Украина

Асад назвал условие для успешных переговоров с оппозицией

9 Января, 13:05

Президент Сирии подтвердил готовность к переговорам, он отметил, что никаких препятствий для диалога со стороны Дамаска нет

Мир

Акынджи и Анастасиадис. Фото: aa.com.tr

В Женеве возобновляются переговоры по объединению Кипра

9 Января, 10:57

Переговоры между президентом Кипра Анастасиадис и лидером турок-киприотов Мустафой Акинчи аналитики называют исторической возможностью

Мир

Тереха Мэй. Фото: 07kbr.ru

Великобритания намерена выдвинуть ЕС жесткий ультиматум – СМИ

8 Января, 09:44

Как сообщается, Тереза Мэй даст понять своим европейским коллегам, что Великобритания готова покинуть единый рынок ЕС

Политика

Владимир Путин. Фото: AFP

Эксперт рассказал, чего ждать от Путина в 2017 году

4 Января, 15:03

После инаугурации Дональда Трампа США и Россия активно приступят к попыткам наладить двусторонние отношения, считает политолог Владимир Фесенко

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.