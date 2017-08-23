В Украине резко изменятся цены на автогаз: прогноз эксперта

Сегодня, 04:25

Аналитик считает, что топливо вскоре значительно подешевеет

Цены на автогаз могут вернуться на уровень ниже 10 грн, считает эксперт. Фото: ТАСС
Цены на автогаз могут вернуться на уровень ниже 10 грн, считает эксперт. Фото: ТАСС

Автогаз на протяжении ближайших нескольких дней побьет ценовой рекорд и может перевалить за отметку в 17 гривен за литр. Об этом рассказал руководитель отдела по работе с клиентами компании "Профигаз" Евгений Устименко.

Он объяснил, что главной причиной нынешней ситуации является "тотальный дефицит ресурса, более 40%". Как известно, что украинские производители — "Укргаздобыча", "Укрнафта", "Укртатнафта", заполняют всего лишь 20% рынка. Остальной сжиженный газ поставляется из России, Беларуси, Казахстана и других стран.

"Импорт из России, который составлял львиную долю всего украинского пропан-бутана, сейчас прекратился полностью. Русские перенацелились на европейские рынки, где выше цена. Добавилось также то, что прибалты тоже сейчас прекратили отгружать пропан в Украину", — указал Устименко.

Тем не менее, он отметил, что даже несмотря на такой стремительный рост цен, это ненадолго. Сейчас в Украину ожидаются поставки сравнительно недорогого газа из Египта, Норвегии, Африки и Казахстана. Это топливо попадет на украинские заправки приблизительно через две недели — именно такое время требуется для его доставки и прохождения таможни.

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"Ждать нормализации ситуации надо около двух недель, пока оно доплывет-доедет, растаможится и попадет на колонки. Все будет хорошо и 9,5 грн/л. будет опять, надо только чуть-чуть подождать", — добавил он.

Напомним, средняя цена на автогаз в Украине перевалила за отметку в 15 гривен. Предыдущий пик 13,2 грн/л был зафиксирован в сентябре 2016 г.
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Источник:

NewsOne

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