В "Укрзализныце" рассказали, как должны меняться тарифы на ж/д перевозки

В будущем УЗ должна будет перейти на качественно новую систему тарифообразования, основанную на прямых затратах

Изменение тарифов на железнодорожные перевозки в Украине необходимо привязать к уровню инфляции. Такое мнение высказал первый замминистра инфраструктуры Украины, глава наблюдательного совета ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов.

"Есть предложение для индексации тарифа – в качестве базиса взять инфляцию, потому что со стороны "Укрзализныци" и со стороны участников рынка аргументы не меняются каждый год", – рассказал он в ходе конференции "Железные дороги Украины. Развитие и инвестиции".

Таким образом, по его словам, необходим объективный базис, идентификатор, от которого можно отталкиваться, и который даст понимание, сколько денег заработает ПАО, и который сможет обеспечить долгосрочное планирование, что в будущем поможет перейти на другую систему тарифообразования, основанную на прямых затратах.

"Также надо поменять сборник тарифов, но это более длительный процесс, его нельзя поменять за полгода или год, это работа на пять лет. Но нам нужно найти какое-то компромиссное решение и договориться, как работать", – добавил Кравцов.

Напомним, в Метинвесте объяснили, какова реальная стоимость услуг "Укрзализныци" для бизнеса.