Во Франции на крупнейшем авиашоу мира в небо поднялся украинский Ан-132D

Вчера, 23:18

Состоялась первая мировая премьера Ан-132D

 


facebook.com/antonov.company

facebook.com/antonov.company

facebook.com/antonov.company

facebook.com/antonov.company

facebook.com/antonov.company

facebook.com/antonov.company

 


19 июня состоялось торжественное открытие 52-го аэрокосмического салона Paris Air Show–2017. В церемонии принимал участие президент Франции Эманнуэль Макрон.

Украинский самолет-демонстратор Ан-132D – один из дебютантов. Он привлек к себе внимание многочисленных участников и гостей выставки.

"В ходе летной программы Ан-132D выполнил зрелищный демонстрационный полет. Командир экипажа – пилот-испытатель 1 класса Виктор Гончаров", – говорится в сообщении "Антонова" в Facebook.

Самолет посетили члены официальной украинской делегации: первый заместитель Секретаря СНБО Украины Олег Гладковский и министр обороны Украины Степан Полторак.

"Премьера новейшего Ан-132 на главном международном авиасалоне Le Bourget-2017 состоялась успешно – украинцам есть чем гордиться", – об этом сообщили в ГК "Укроборонпром".

Как сообщалось, особенностью самолета Ан-132D является его приспособленность к эксплуатации в различных климатических условиях, особенно в условиях жаркого климата, высокогорных и неподготовленных аэродромах.

Грузоподъемность АН-132 составляет 9200 кг, длина – 24,6 метра, высота – 8,8 метра, размах крыла – 29 метров.

31 марта состоялся первый полет самолета-демонстратора Ан-132D. Полет проходил по маршруту аэродром "Святошин" (г. Киев) – аэродром "Киев-Антонов" (пгт Гостомель).
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