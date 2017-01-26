Вопрос кадров в "Укрзализныце" будет решаться на СНБО – Омелян

Сегодня, 10:55

Министр надеется на "правильное кадровое решение" Совета нацбезопасности в связи с коррупцией в компании-перевозчике

Владимир Омелян. Фото: архив
Владимир Омелян. Фото: архив

На заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) будут приняты правильные кадровые решения в отношении ПАО "Укрзализныця". Такую надежду в эфире телеканала NewsOne выразил минситр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

"У меня был разговор с президентом на этих выходных. Сообщил о неудовлетворительном состоянии дел, о том, что сейчас идет речь не о реформе, а о желании определенных лиц сохранить коррупционное влияние на "Укрзализныцю", – рассказал министр.

"Я надеюсь, что будет внеочередное заседание СНБО, и мы сможем выслушать все стороны. Будет принято правильное кадровое решение для вывода компании вперед и реформирования ее посредством реальных действий, а не лозунгов и презентаций", – добавил Омелян.

Министр также назвал главу правления "Укрзализныци" Войцеха Балчуна низкоквалифицированным специалистом, несмотря на его послужной список.

"Он забыл, что последние годы не работал в компаниях, а занимался музыкой. Поэтому вопрос стоит не в том, кто кому Балчун, а в том, кто кому "Укрзализныця". Нужна ли нам действительно высокоэффективная государственная компания, работающая для народа, или компания, которая является источником обогащения для определенного круга лиц", – отметил глава мининфраструктуры.

Напомним, вчера на заседании Кабинета министров Омелян жестко раскритиковал работу УЗ и ее рукодвства.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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