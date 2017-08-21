За распечатку посадочных талонов МАУ придется платить 20 долларов

Новые правила будут действовать при посадке на большинство рейсов авиакомпании

С 1 октября МАУ начнет взимать плату за распечатку посадочных талонов в аэропорту на стойке регистрации с пассажиров эконом-класса внутренних и международных рейсов средней дальности. Об этом сообщается в обновленных правилах авиакомпании.

В качестве эксперимента МАУ ввела плату за получение посадочного талона в аэропорту на рейсах Киев-Рига и Рига-Киев с 1 июля 2017 года. Размер сбора составляет эквивалент 20 долларов при вылете из Украины и 20 евро при вылете из Риги.

Избежать оплаты сбора смогут пассажиры, которые прошли онлайн-регистрацию и сохранили на мобильном устройстве или распечатали выданный системой посадочный талон. В случае, если пассажир не прошел онлайн-регистрацию самостоятельно, но корректно ввел все паспортные данные в процессе бронирования, система зарегистрирует его автоматически за 12 часов до вылета и отправит посадочный талон на электронную почту.

Онлайн-регистрация на собственные рейсы МАУ открывается за 48 часов до вылета по расписанию. Исключения:

за 24 часа на рейсы по вылету из Нью-Йорка, рейс Киев – Брюссель и чартерные рейсы;

за 18 часов на рейсы по вылету из Брюсселя.

Онлайн регистрация закрывается за 40 минут до вылета на всех доступных к онлайн-регистрации направлениях. Исключения:

за 4 часа на рейсы по вылету из Нью-Йорка;

за 3 часа на рейсы по вылету из Тель-Авива и Запорожья.

Бесплатной останется регистрация и получение посадочных талонов в аэропорту для путешествующих в эконом-классе дальнемагистральными рейсами и для пассажиров бизнес-класса всех рейсов.

Плату за регистрацию или распечатку посадочного талона в аэропорту сейчас взимают летающие в Украину авиакомпании Wizz Air, airBaltic, El Al (на рейсах, выполняемых под торговой маркой UP).

Напомним, ранее МАУ подала иски против Мининфраструктуры и Ryanair, а также потребовала от аэропорта "Львов" расторгнуть договор с лоукостером. Министерство инфраструктуры Украины подумает о встречном иске против авиакомпании.