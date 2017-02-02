Штаб Рината Ахметова помогает Светлане Калач из Донецка (видео)

Первые признаки болезни у Артема врачи обнаружили, когда ему было три года

Война, безденежье и болезнь единственного сына. Светлане Калач из Донецка каждый день приходиться преодолевать такие испытания. Она и сама чуть не погибла во время обстрела. Снаряды падали рядом с домом.

Светлану Калач страшный обстрел, когда она едва не потеряла сына, застал возле дома. Они побежали в погреб. Это уберегло ребенка от осколков, но не от стрессов. Они спровоцировали приступы астмы.

Первые признаки болезни у Артема врачи обнаружили, когда ему было три года. Рассчитывали: детский организм сам справится с болезнью, но надежды – не оправдались.

Приступы у ребенка бывают практически каждый день. Но денег на приобретение медикаментов у мамы одиночки нет.

Штаб Ахметова закупил противоастматические препараты. Прокормить ребенка помогают продуктовые наборы от Гуманитарного штаба.

Продуктовые наборы Рината Ахметова раздают мирным жителям по обе стороны линии соприкосновения. Уже выдано более 11 миллионов трехсот тысяч наборов выживания.