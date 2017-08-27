Кровавые теракты в Каталонии: число жертв растет

В результате терактов в Испании 130 человек пострадали

Число погибших в результате терактов в Каталонии возросло до 16, сообщает служба по чрезвычайным ситуациям Каталонии.

Con la muerte de una mujer alemana, se eleva a 16 la cifra de víctimas mortales de los recientes atentados#NoTincPor https://t.co/kHRXluDcaD — EmergènciesCatalunya (@emergenciescat) 27 серпня 2017 р.

Ранее сообщалось о 15 погибших.

"С учетом гибели гражданки Германии, число жертв в результате недавних терактов возросло до 16", — говорится в сообщении в Twitter службы по чрезвычайным ситуациям Каталонии.

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Днем 17 августа автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяла террористическая группировка ИГИГ.

Позже в тот же день аналогичный инцидент произошел в Камбрильсе в 120 километрах от Барселоны. По официальным данным, в результате терактов в Испании 130 человек пострадали.