Кровавые теракты в Каталонии: число жертв растет

Сегодня, 14:32

В результате терактов в Испании 130 человек пострадали

Место теракта. Фото: AFP
Место теракта. Фото: AFP

Число погибших в результате терактов в Каталонии возросло до 16, сообщает служба по чрезвычайным ситуациям Каталонии.

Ранее сообщалось о 15 погибших.

"С учетом гибели гражданки Германии, число жертв в результате недавних терактов возросло до 16", — говорится в сообщении в Twitter службы по чрезвычайным ситуациям Каталонии.

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Днем 17 августа автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяла террористическая группировка ИГИГ.

Позже в тот же день аналогичный инцидент произошел в Камбрильсе в 120 километрах от Барселоны. По официальным данным, в результате терактов в Испании 130 человек пострадали.
Испания, группировка, Барселона, теракты, Служба по чрезвычайным ситуациям, ИГИЛ
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