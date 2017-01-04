Астрологический прогноз для Украины: простым жителям Петух несет успех в делах семейных, а политикам придется несладко

Предстоящий год по восточному 12-летнему календарю носит символ Огненного Петуха. Но начинается он вовсе не с началом официального календарного Нового года, а с первым новолунием в знаке Водолея, которое наступит 28 января. Год обещает быть очень активным и наполненным борьбой за лидерство практически во всех сферах жизни. Можно точно утверждать, что он будет ярким, бурным и непредсказуемым, как и характер символа года. Так что покой всем будет только сниться! Петух не терпит бездействия, ценит порядок и аккуратность, поэтому многим придется разобраться в себе, упорядочить дела и планомерно идти к своей цели без суеты.

Наш эксперт:

Игорь Никишин, директор Украинского астрологического института Павла Глобы

ГОД ВОЗДАЯНИЯ. В восточной традиции Петух совмещает активность и храбрость с уравновешенностью и здравым смыслом. У персов он был символом закона — стражем порядка, неподкупным прокурором и судьей в одном лице. Поэтому можно считать, что такой год подводит все "за" и "против", выносит определение небесного суда, приводя все к знаменателю высшей справедливости. Следовательно, это год воздаяния! Во время него повышаются агрессия и риски военных действий, но начавшиеся конфликты разрешаются сравнительно быстро: Петух действует наскоками. Кроме того, это известный забияка и провокатор, поэтому заранее настройтесь на серьезный и ответственный лад. Не делайте рискованных шагов, не вступайте в конфликты: ситуаций, при которых можно нажить себе беды, будет предостаточно.

ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ. Прекрасный год для любви, создания семьи, высоки шансы появления детей. Увы, у многих женщин появятся соперницы, возможны ревность и жесткая конкуренция в личной жизни. Партнеры в парах могут поступать крайне эгоистично, думая о своих потребностях, будучи безразличными к чувствам и уязвимости других.

ЗАКАТАТЬ РУКАВА! В делах у большинства проявится много эксцентричности и мечтательности — много людей будет строить иллюзии по поводу легкого достижения успеха и пускаться в авантюры. Либо, напротив — склоняться к созерцательности и лени. Надо понимать, что денег без труда в этом году не будет. Возрастают риски безработицы, деньги точно никому не свалятся с неба без усилий. Год станет плодотворным и успешным для творческих людей, особенно тех, кто постарается проявить себя неординарным подходом к ситуации. Если такой шанс представится, упускать его нельзя ни в коем случае! Повышается роль и значимость сельского хозяйства, животноводства, а значит, и прибыльность данных сфер деятельности.

ВРЕМЯ КОМПРОМИССОВ. В политике преобладают, скорее, консервативные, а не радикальные тенденции, что не может не радовать. Это время политических договоренностей и попыток уравновесить ситуацию, погасить бурное пламя конфликтов и противоречий. Но данная информация актуальна только до октября. А уже с этого времени планета Юпитер перейдет в знак Скорпиона, который как раз способствует радикальным настроениям и кризису политических структур и союзов.

ВАЖНЫЕ ДАТЫ И ПЕРИОДЫ

В период с 4 марта по 15 апреля лучше не предпринимать инициативы в любовных отношениях, в новых знакомствах. Это крайне неблагоприятное время для заключения браков, официального оформления отношений. Зато это прекрасный момент для возвращения старых связей, примирения и воссоединения в любви. Здесь необходимо осмысливать прошлые проблемы личных отношений.

Для заключения браков более благоприятна по звездам первая половина 2017 года, за исключением обозначенного выше периода, либо уже можно рекомендовать период после 3 декабря.

ОПАСНЫЕ ДНИ

18—19 февраля

6—27 мая

13—15 августа

3—23 ноября

Эти даты связаны с повышенной аварийностью, вероятностью катастроф, незапланированных происшествий, срывов планов, причем кардинально меняющих ход текущих событий. Это также опасные дни и для авиаперелетов.

ПЕРИОДЫ СПАДА

1—8 января

10 апреля—3 мая

13 августа—5 сентября

3—22 декабря

Это время спада деловой активности у большинства, когда лучше не начинать новых дел, а лучше завершать старое, отдавать долги. Также хорошее время для отдыха: лучше всего брать отпуск в указанные периоды.

ЗАТМЕНИЯ В 2017 ГОДУ

лунные — 11 февраля и 7 августа;

солнечные — 26 февраля и 21 августа.

Вблизи дат затмений под влиянием эмоций люди очень часто совершают системные ошибки, которые имеют долгоиграющие последствия. Так что, если принимать значимые решения, стоит лишний раз все хорошо взвесить, учитывая долгосрочность закладываемых на затмения программ (плюс-минус трое суток от даты затмения).

ГОД ВЕРБЛЮДА: ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ И ДЕЛАТЬ ЗАПАСЫ

По древнейшему 32-летнему зороастрийскому календарю c 21 марта 2017 года вступает в свои полные права год Верблюда. В персидской традиции он связан с ангелом справедливости и суда, причем суда высшего, небесного. Получается, что по двум главным календарным системам информация практически дублируется: оба года связаны с судом и воздаянием. Похоже, что действительно 2017 год для очень многих станет временем собирать камни, когда каждый получит по своим делам и заслугам. Причем это будет наблюдаться как для людей по отдельности, так и для целых стран и государств.

На самых разных уровнях и в разных масштабах видна борьба за восстановление утраченных ценностей: будут активно оспариваться вопросы принадлежности территорий. В такой год все будут вспоминать, что их ранее обидели, требовать амнистии и суда над угнетателями.

Если в этот год возникают войны, то длятся они обычно недолго и довольно быстро прекращаются. Так что это еще и год примирения многих враждующих группировок, сравнительно мирного разрешения конфликтов. Амнистия или осуждение — чаши весов Фемиды колеблются.

Это год осуждения, который многих подвергает обструкции, даже насмешкам и оскорблениям. Год хорош для скептиков, которые ничего не принимают на веру. Будет много разоблачений и юридических процессов, а для многих известных и не очень известных деятелей даже закончится карьера.

Нужно ждать разоблачений, показательных процессов, шумихи, политических скандалов. Возрастает значение пропаганды и значение соответствующих профессий — например, журналистики.

На личностном уровне наступает год, когда требуется аскеза, ограничение себя в излишествах — тогда Верблюд награждает нас за умеренность. Награждает строго пропорционально — каждому свое.

Важная рекомендация — лучше не быть одиночкой в этом году: искать свою команду, с которой вы можете совместно делать общее дело. Также будут возникать новые партии, движения, которые будут притягивать достаточно много людей. Это потому что Верблюд — стадное животное.

В худшем случае ожидается много болтовни, шума, треска, пыли, бессмысленных деяний. А в лучшем случае, и к этому нужно стремиться, — осмысленные действия, проводимые с определенной целью.

Ко многим ситуациям нужно относиться в этом году с юмором, который в данном случае будет хорошей защитой от депрессий и уныния.

Нужно учиться смотреть на любые вещи с разных сторон и развивать объективность, воздерживаясь от любых однобоких трактовок. Будет везти именно тем, кто умеет это делать.

Небесный Верблюд покровительствует людям работящим, верным и надежным. И это несмотря на их насмешливость и кажущуюся несерьезность. Так что нужно быть на самом деле серьезными и ответственными, несмотря на внешнюю саркастичность и шутливый лад.

Для достижения успеха нужно соответствовать качествам, которые связаны с Верблюдом как символом года. Среди них: недоверчивость, желание во всем разбираться дотошно, самостоятельно, желание проявлять большое упорство в делах, работоспособность и осторожность.

Верблюды иногда могут быть фанатиками, а также несут крест в семье: близким людям прощают все, несмотря на то, что те на них "ездят".

Девиз этого года: "Все свое несу с собой!", поэтому нужно делать необходимые припасы, откладывать деньги. Большие запасы необязательны, но у каждого в такой год должно быть всегда с собой все самое нужное. Показан разумный аскетизм и умение довольствоваться малым.

Многие будут срываться с насиженных мест и уезжать в долгосрочные рабочие командировки, подобно тому как верблюд отправляется в длительный вояж по пустыне. Не нужно привязываться к какому-то одному месту жительства, а лучше всегда иметь с собой походный чемоданчик и быть готовыми немедленно отправляться в дорогу. Удача будет сопутствовать в 2017 году именно таким людям.

Богатство многие будут как приобретать, так и терять.

Также у очень многих людей год будет весьма интересным и ярким в плане личной жизни, ведь Верблюд имеет особый интерес к любовным приключениям и никогда не отказывает себе в этом. Здесь рекомендуется все же соблюдать осторожность, так как эти любовные приключения весьма часто станут приводить к зависимости, возникновению очень больших обязательств и даже последующим страданиям.

Нужно воспитывать детей, и вообще год очень хорош для деторождения, продления рода. Так что многие из тех, кто долго не могли иметь детей, в этот год получат их как дар свыше — можно ожидать всплеска деторождения.

ДЛЯ УКРАИНЫ: РАСПУТЬЕ ВЕСНОЙ И ПОЛИТИЧЕСКИЙ КРИЗИС ОСЕНЬЮ

Для Украины постепенно заканчивается многолетний период неопределенности и топтания на месте, а также череды кризисов, следующих один за другим. 2017-й — последний, завершающий год в этом большом цикле. Именно он и окажется решающим, судьбоносным в плане того, что окончательно подготовит почву для будущего нашей страны и определит, что произойдет уже в последующем, 2018 году.

Время для нашей страны все более и более ускоряется, его все меньше и меньше, и 2017 год требует активного динамичного развития и разумных реформ. Именно этот год создает предпосылки и дает все шансы для рывка в будущее в плане развития страны! И тут есть всего два варианта развития событий.

Вариант первый. Эти шансы в 2017 году используются гражданами и властью в полной мере. Тогда 2018 год станет новой точкой отсчета для независимой Украины, произойдет системная перемена и переход на качественно иной уровень развития.

Вариант второй. При пассивной или просто потребительской позиции всех вышеперечисленных шансы времени упускаются. И тогда на протяжении года нерешенные противоречия все более и более нарастают. Причем пиковым моментом, который обозначит дальнейшее направление развития ситуации, станет вторая половина апреля 2017 года. Именно апрель-май станут лакмусовой бумажкой для народа и власти, которая проявит, какой сценарий разыграется дальше, чуть менее чем через год — позитивный или негативный.

В конце года может разгореться реальный политический кризис, который с большой вероятностью приведет к перевыборам, смене власти в начале 2018 года, примерно в феврале-марте. Ситуация, правда, может быть спасена внешними финансовыми вливаниями в экономику страны.

В любом случае начало 2018 года станет решающим для нашей страны: либо в результате системного кризиса произойдет смена власти и даже государственного строя, причем сопровождающаяся территориальными изменениями, либо страна с честью пройдет испытания, переформатируется, укрепится и обретет совершенно новое направление развития.

В контексте этого прогноза стоит понимать, что 2017-й — год нарастания и доведения до максимума всех системных противоречий в укладе страны, но именно он и дает шансы развития для лучшего будущего Украины! Это те шансы, которых, с позиции астрологии, у нашей страны ранее даже и не было.

Требование года. Нельзя занимать пассивную позицию.

КАРТЫ ТАРО: ПРОГНОЗИРУЮТ ОТСТАВКИ

Эксперт:

Ольга Соломка, таролог, психолог

Год будет немного лучше, чем предыдущий: впечатление, что пройдена некая яма, и теперь Украина выходит на плато. Возможно улучшение финансовой ситуации, хоть и останутся сложности с администрированием денежных потоков: коррупционная составляющая и желание обогатиться за счет бюджета никуда не денутся. Доллар будет дорожать, причем в несколько этапов: наибольший рост его можно ждать в феврале — марте, немного — в августе и значительно — в октябре. Еще больше бизнеса уйдет в тень. При этом еще больше людей будет заниматься предпринимательством — в том смысле, что предпримут попытки выжить в наших непростых экономических условиях.

Внеочередных выборов в грядущем году не предвидится, хотя будет несколько моментов, когда они могут казаться неизбежными. Могут быть громкие отставки высокопоставленных чиновников. Народные волнения возможны в апреле и даже мае.

В июне, вполне вероятно, начнет разрешаться ситуация с границей: то ли действительно начнут строить стену, отгораживаясь от России, то ли на переговорах примут решение о том, что сначала Украина возьмет под контроль границу, а потом уже будут решаться вопросы о выборах на оккупированных территориях. Ничего кардинально не изменится в отношениях с Россией: война, увы, пока не закончится, хотя возможны какие-то наши победы. Например, в международных судах начнут рассмотрение дел по нашим искам.

Что же касается отношений с мировым сообществом, то мир от наших проблем уже устанет. Тем более что его ожидает новая волна беженцев, и мировых лидеров будут волновать вопросы их размещения и адаптации. Возможно появление нового антигероя, типа бен Ладена. А вот больших катаклизмов природного характера вроде землетрясений, пожаров и наводнений в 2017 году не ожидается.

Пусть вас не печалят все эти сложности. Сейчас наступает период, когда каждый должен понять, что можно быть счастливым и реализованным, независимо от того, что происходит вокруг.