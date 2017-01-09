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Через несколько лет жители Земли смогут увидеть уникальное явление http://www.segodnya.ua/img/article/7865/65_main.1483967397.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7865/65_tn.1483967397.jpg Астрология Люди получат возможность невооруженным глазом лицезреть рождение новой звезды

Через несколько лет жители Земли смогут увидеть уникальное явление

Сегодня, 15:08

Люди получат возможность невооруженным глазом лицезреть рождение новой звезды

В 2022 году жители Земли смогут невооруженным глазом увидеть рождение новой звезды. Фото: из открытых источников
В 2022 году жители Земли смогут невооруженным глазом увидеть рождение новой звезды. Фото: из открытых источников

Астрономы официально заявили об одном из самых громких событий в научном мире: в 2022 году с Земли невооруженным глазом можно будет увидеть уникальное явление – рождение на небе новой звезды. По их прогнозам, взрыв сверхновой звезды затмит своим светом сияние большинства звезд в нашей галактике, пишет Times, передает телеканал "112 Украина".

Отмечается, что это случится в результате столкновения двух других звезд. Согласно данным исследования американского астронома Ларри Молнара, новое небесное тело появилось в результате столкновения звезд еще в третьем веке нашей эры, однако свет от вспышки добирался до Земли около 1 800 лет. По его словам, предсказать подобные космические катастрофы довольно сложно — на исследование ушло несколько лет (изучать звездную пару астрономы начали еще в 2013 году).

Новая звезда появится на некоторое время в созвездии Лебедя. Звезды в этой системе расположены настолько близко друг к другу, что имеют общую атмосферу, а скорость их вращения постоянно увеличивается (сейчас период обращения составляет 11 часов).

Астрономы полагают, что когда звезды врежутся друг в друга, то обе погибнут, однако перед этим выпустят много света и энергии, образовав красную сверхновую и увеличив яркость двойной звезды в десять тысяч раз. Сверхновая будет видна на небосклоне как часть созвездия Лебедя и Северного Креста. Это станет первым случаем, когда специалисты и даже любители смогут проследить за двойными звездами непосредственно в момент их смерти. Вспышка может оказаться настолько сильной, что станет на несколько дней одним из самых ярких объектов на ночном небе.

Молнар считает, что жители Земли смогут наблюдать за событием в 2022 году, хотя расчетами предусмотрена погрешность в несколько лет.
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