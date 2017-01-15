Гороскоп на 15-21 января: Близнецов ждет фиаско в борьбе, а Стрельцам нужно подружиться с начальством

ОВНЫ. Вы прошли следующую ступеньку профессионального опыта. Укрепляйте завоеванные карьерные владения, придерживаясь служебной субординации, берегите гармоничный микроклимат в коллективе. Ваша задача — быть максимально дисциплинированным, исполнительным, делать с творческим энтузиазмом самую "черную работу". Саботировать, увиливать от обязательств нельзя. Если персональные спонтанные действия шокируют окружающих, вносят разногласие, это не случайно, вы рупор нравственного прогресса в социуме, проводник энергий Космоса для духовной эволюции. "Революционное сумасбродство" Овнов, пытающих освободиться от цепей отживших стандартов — это и есть их влияние.

На тайном фронте бытия много соблазнов кому-то отомстить, сделать пакость, "настучать", или оказать благотворительную помощь за чужой счет.

Отсортировывайте зерна от плевел и не плодите тунеядцев.

ТЕЛЬЦЫ. Жизнь быстротечна, все, что интересовало доныне, сейчас утратило свой высокий смысл, идет "пересменка" интересов. К сожалению, на фоне "перезагрузки" жизненных ценностей, идеалов вам будет сложно найти общий язык, устранить разногласия с партнерами. Но надо! Здесь лукавый расставил сети, и поддаваться его казусам нельзя. Формула успеха и супружеского счастья: любовь плюс дружба равняется гармония. Играть в одни ворота не выйдет. Любите друг друга и дружите, ваш спутник многогранен, талантлив и достоин настоящей любви и заботы. На данном этапе для вас — идеал.

На служебном фронте работы невпроворот, но вы здесь мастер на все руки, вне конкуренции среди коллег, трудитесь, зарабатывайте деньги и карьерные бонусы.

БЛИЗНЕЦЫ. Настойтесь на аскетический лад, укротите собственнические инстинкты. Вы зависимы от их "величества Реальности", она прагматична и не настроена вас баловать. Будете хорошо себя вести, не требовать сверх меры для удовлетворения капризов — получите самое необходимое. Не больше. Впрочем, любые ресурсы вам нужны, прежде всего, для семейных нужд. Дом, интересы близких — это святое, постарайтесь ублажить их сполна, тогда не отклонитесь от судьбоносного пути.

У профессионалов творческий бум, дружите с Музами и созидайте шедевры. И не смейте бунтовать против начальства, ссориться с деловой командой! Это несет фатальные разрушения. В любой борьбе сейчас вас ждет фиаско.

РАКИ. Сосредоточьтесь на супружеской жизни. Отношения "Я — ты" переходят в новую фазу. Здесь вы две мегазвезды, которые должны ярко сиять, не затмевая друг друга. Полная взаимная "диффузия" опасна, идет растворение личности. А вы должны успешно сотрудничать, реализуя собственные интересы, идти в ногу с требованиями социума одной дорогой к общей цели. И оберегать семейный очаг, он благословенен!

Главная задача — превратить знакомых, коллег, приятелей в союзников, готовых разделить с вами все тяготы служебного бытия. Трудиться лучше меньше, но качественно, и именно в той сфере, где вы достигли совершенства, как специалист узкого профиля. В рабочем офисе наэлектризованная атмосфера.

В далекие поездки, служебные командировки не отправляйтесь. Есть риск попасть под гипноз чужих советов, нравоучений.

ЛЬВЫ. Тема оздоровительной профилактики самая актуальная. За прошлый год в организме накопилось много стрессовых шлаков, избавляться от которых предстоит даже в болезнях. Следует изменить систему питания, разнообразить меню или посидеть на очистительной диете. Исцеление через недуги — это нормально. Если жизнь проходит под аккомпанемент личных желаний — это хорошо, а если стали марионеткой чужих интересов — это плохо. Выслуживаться, подставлять плечо, любить вы обязаны только тогда, когда имеете взаимную отдачу. Эквивалентную. Не больше. Перекос чреват убытками. Не следует нигде ничего просить, то, что положено — получите. А сами вы готовы оторвать от себя самое ценное и подарить нуждающемуся ближнему?

ДЕВЫ. Впустите любовь в сердце, она вас вдохновит, преобразит, сделает лучше, совершеннее. Простимулирует творческие каналы, способствуя повышению продуктивности труда. Максимум удовольствия получите от любимого дела, хобби. Не поддавайтесь чужому прессингу, выбор делаете лично, но тот, который, прежде всего, вас удовлетворяет. Так нужно и не бойтесь прослыть эгоистом. Смело рвите цепи любых зависимостей.

В партнерстве ретроградная полоса. В вашей орбите снова старые спутники, союзники, деловые компаньоны, приятели, знакомые. Это ненадолго, что-то нужно доработать, и отжившие отношения, как пожелтевший осенний лист, сами улетят. А необходимые останутся. Не цепляйтесь за вчерашний день, к примеру, пытаясь свести счеты с теми, кто когда-то вас обидел.

В материальном плане все чудесно, шикуйте, но и на других желательно расщедриться. Ведь сейчас дается Небесами с избытком, не скупитесь!

ВЕСЫ. Семья — это комфортная обитель и территория серьезных духовных испытаний, где вы закаляетесь, умирая и воскресая из пепла страданий. Так нужно, любые жертвы пойдут на благо личной жизни.

В служебной сфере снова экскурс в прошлое, придется толочь воду в ступе, чтобы разгрести старые рабочие завалы. Если работа превратилась в рабское иго, это сигнал, она вам уже не нужна — это путь деградации. И не цепляйтесь за деньги, они вылезут боком. Сведите к минимуму круг полномочий, откажитесь от дополнительных заданий. Сейчас разрешается увиливать от тошнотворных обязательств. Насилие над собой провоцирует болячки.

Старайтесь искоренить комплексы, плохие привычки и наполнить душу благодетелью, сейчас для этого созданы идеальные условия.

СКОРПИОНЫ. Не пытайтесь играть с жизнью, это ловушка для азартных актеров, страстных романтиков, ищущих приключений. Старые любовные связи отходят в прошлое, прощайтесь и жалейте!

Сейчас ваша задача — настроиться на волну прагматизма, активизировать сферу контактов и обрести достойных друзей, с которыми сроднят общие идеалы, практические интересы. Занимайтесь благотворительностью, филантропов судьба наградит. И контролируйте собственное поведение, придерживаясь Божьих заповедей, нынче лукавый строит козни, чтобы вас затянуть в греховный плен. А чтобы не сесть на финансовую мель, удовлетворяйтесь скромным достатком, каждая копейка, капля сил и времени должны быть под контролем. Не разбазаривайте драгоценные арсеналы!

СТРЕЛЬЦЫ. Ваша цель — найти источники материальной прибыли. Если вы отличный профессионал, не продавайте свой дар за копейки, а ищите достойную работу с соответственной должностью. В бизнесе, карьере это звездный час, упустите — потом будет поздно. Главное — сблизиться с начальством и даже подружиться, найдете общий язык — тогда все будет отлично.

Сейчас, невзирая на дружелюбие, братское расположение к людям, вам присущая железная принципиальность, что может негативно отразиться на личной жизни, семейных отношениях. Имейте в виду, то, что вам естественно, для них — тиранство. Таким образом, заложите мину под родной кров. Ради благополучия семьи вам предстоит подстраиваться к требованиям родственников, ведь их судьба тоже меняется. Тут отходят в прошлое отработанные программы, решаются жилищные проблемы.

КОЗЕРОГИ. Период сложный, вы популярны, но на внутреннем плане идет интенсивная "перезагрузка". Сгорает отработанное прошлое, а это одновременно "топливо" для ракеты, которая должна набрать высоту и выйти на новый виток духовной эволюции. Поэтому как вы прожили предыдущих несколько лет — очень важно. Это и есть потенциальный ресурс для взлета.

В старых связях судьба проводит "ревизию", устраняя отработанные отношения с людьми и оставляя самые необходимые. Если кто-то появился из прошлого, это не случайно.

Следует уверенно держать руку на карьерном пульсе, вы на пике профессионального роста и фортуна работает на вас.

ВОДОЛЕИ. Ваше место за кулисами, избегайте публичных мест, наслаждайтесь в тишине одиночества, тут к вам придет озарение, став ключом ко многим "головоломкам". Впрочем, если обстоятельства вытолкнули на подиум, случая не упускайте, пиарьтесь, рекламируя свои таланты и достижения. Вы яркая личность и об этом люди не должны забывать.

Решение чужих проблем — это первостепенный жертвенный алтарь. Да, возможно вы устали "пахать" ради чужих потребностей, но это судьбоносная задача, которую нельзя игнорировать.

А личные желания держите под замком. Кстати, многие из них уже "перегорели" или неактуальны на данном этапе. Так надо. И не сожалейте о несбыточном.

РЫБЫ. Вы сексапильны, очаровательны, магнитом притягиваете противоположный пол и можете "делать" с ним все, что заблагорассудится. Наивные жертвы могут впасть в иллюзию, но вы мудры, авторитетны, самодостаточны, не должны этого допустить. Дайте им самоутвердиться, и почувствовать себя в паре с вами равноценными партнерами и друзьями. Кстати, дружеская сфера требует срочной активизации, если вы отстраиваете мосты сотрудничества. "Партнер—друг" сейчас для вас понятие неразделимое. Примите это к сведению, ведь в бизнесе, карьере наэлектризованная обстановка, малейший промах в личных действиях, инициативах грозит бесповоротными разрушениями.

Не раздражайте принципиального требовательного шефа!