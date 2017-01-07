Гороскоп на 15—21 января: Тельцам пора проснуться от депрессивной спячки, а Львам нельзя переутомляться

ОВНЫ. "Кто старое помянет, тому глаз вон, а кто забудет — два"". Не "накручивайте" себя, простите обидчиков и сами покайтесь в допущенных ошибках. Ведь к лику святых не причислены (а сейчас кризис в мировоззрении). Тогда конфликты "родители — дети", "начальник — подчиненный" исчерпаются. Умение добросовестно служить людям, неутомимо трудиться в любой сфере станет отличны плацдармом для карьерного взлета (повезет исполнительным Овнам), наработки профессиональных навыков. Теснее контактируйте с руководством, отстраивайте мосты сотрудничества, вас окружают надежные благородные партнеры. И не зацикливайтесь на семейных проблемах, ваша задача — достичь гармонии с окружающей средой на всех уровнях.

Если обстоятельства склоняют к благотворительности, подайте милостыню нуждающимся (ее "ассортимент" разнообразный), здесь за вами числятся кармические "долги", от которых нужно избавляться.

Если имеете в руках ключ от чужих тайн, не пытайтесь им пользоваться со злым умыслом.

ТЕЛЬЦЫ. Практицизм, рентабельность и выгода — вот киты, на которых держится ваша жизненная философия, и это нормально. Главное — делать все с любовью, чтобы доставить не только себе удовольствие, но и другим радость и пользу. Чужая оценка очень важна, это "тест" на правильность действий. Внимательно прислушивайтесь к посторонним советам, вовремя реагируйте на критику, замечания. Путь вашей судьбы устелен цветами любви ко всем, а у кого сердце заковано льдом безразличия, это очень плохой симптом. Срочно просыпайтесь от депрессивной спячки!

Со старыми друзьями дружите, но не толкайте их на должностные нарушения. Пускай строят карьеру. И сами вовремя везде расплачивайтесь! Особенно не воруйте чужое время.

БЛИЗНЕЦЫ. Реальность прагматична и раскошеливаться (если не заслужили) не в ее правилах. Язык, где превалирует "дай" без эквивалентной отдачи она не понимает. Разве что дать в кредит, который нужно вовремя вернуть. Иначе просроченный долг экспроприирует со штрафными санкциями. На чужое не зарьтесь, дают — берите, но помните о золотом принципе взаимной отдачи. В мироздании закон равновесия энергий работает безупречно на всех планах!

В профессиональной сфере дежавю, если что-то возвращается из прошлого, значит, так нужно, чтобы определиться и закрыть эту тему. Останется только то, что отвечает вашему призванию. Главное — быть образцовым семьянином, ибо здесь закладывается фундамент на далекое будущее.

РАКИ. Вы связаны узами сотрудничества с партнерами, которых избрали сами. Идите с ними в ногу, пускай диктуют свои правила, ваша задача — покориться или отойти в сторону. Если в мировоззрении идет "перезагрузка", идеалы терпят крах, значит, так нужно, они себя исчерпали. Не паникуйте, уйдет балласт, а то истинное, что нужны для прогрессивного развития, останется. Работа и служебные обязанности очень повлияют на ваши взгляды, но не должны страдать. Ведь здесь испытательный полигон для профессионалов, где нельзя нарушать духовные и земные законы.

Наслаждайтесь семейным счастьем, ваш дом сейчас под благословенной защитой Небес.

Неудачи в карьерном росте являются подтверждением, что ваша профессия не востребована в социуме, вы отстали и не идете в ногу со временем.

ЛЬВЫ. Делу время, а потехе час. Тогда будете здоровы и богаты. Не переутомляйтесь, разумно чередуйте труд с отдыхом. Несомненно, вы отличная "рабочая лошадь", способная вспахать нетронутую целину, что другим не под силу, и хорошо заработать. Цель стать материально независимыми поставлена правильно и является судьбоносной. А чужие ресурсы вам нужны лишь для "раскрутки", реализации личных планов. Главное — не взять лишнего.

Вовремя везде расплачивайтесь, делайте подарки, нужные личные покупки. И больше двигайтесь, общайтесь с людьми, проявляя всестороннее любопытство. Окружающий мир прекрасен в своем разнообразии, это уникальный тоник для души, регулярно требующей вдохновенных впечатлений. Все, что нужно для полного счастья, — рядом!

ДЕВЫ. Ваш ориентир — любовь, развлечения, творчество. Дружите с Музами, обустраивайте личную жизнь, где артистизм является неотъемлемой частью в различных сценариях, и не заморачивайтесь болезненными проблемами. Им ни конца, ни края. Жизнь — это игра, где призы получают инициативные, умеющие зажигать и делать правильный выбор. А материальные достижения используют не для эгоистических нужд, а как рычаг к реализации благородных замыслов.

Если любимые партнеры (они, кстати, очаровательны, с колоссальной внутренней силой) служат тормозом, это сигнал, что им нужно измениться, чтобы под вас подстроиться. Ну а если не хотят, флаг им в руки, пускай идут своей дорогой! Неудовлетворенность под семейным кровом может перейти допустимую грань. Фатальность в отношениях нарастает...

ВЕСЫ. Вам предстоит метаться между домом и работой, но предпочтение отдать семейным делам. Здесь надежный причал. Занимайтесь бытом, восстанавливайте отношения с детьми, родителями, ублажайте благоверных. Они пашут в поте лица на работе, а вам следует их обязанности взять на себя. По-другому нельзя. Семейный алтарь требует ваших жертв. Если работа на службе идет по инерции, без вдохновения — это знак, что она себя отжила и не нужно себя насиловать. Круг обязательств и полномочий нужно сократить.

Занимайтесь личным имиджем, искореняйте плохие привычки, вы должны сиять добродетелями!

СКОРПИОНЫ. Вы — эталон трезвого мышления, практицизма, интуиции, что помогает блестяще ориентироваться в окружающем мире, используя с максимальной продуктивностью стечение обстоятельств. Шансов для перспективных связей очень много, но дружеские контакты сейчас играют судьбоносную роль, вы без друзей — как дерево без корней. А вот на романтических связях, всплывающих из прошлого, придется, переболев, поставить точку. Впрочем, истинная любовь неугасима, и если она была, ей суждено гореть в сердце. А левые приключения вас обанкротят материально и морально.

СТРЕЛЬЦЫ. Вы заинтересованы в материальной стабильности и это самая актуальная тема. Достичь ее можно благодаря деловому мастерству, востребованной профессии, где можно построить карьеру. Блага нужны, прежде всего, для духовного развития (одобряются инвестиции в личный духовный проект), а потом для бытового комфорта. Стремитесь сбалансировать эти потребности, тогда крылья не будут связаны.

В социуме вы популярны и востребованы, имеете благородных друзей, а вот в семейных пенатах обстановка накаленная. Здесь разыгрываются кармические сюжеты из прошлого, и очень болезненные, чтобы уйти в архив памяти. Будьте благоразумны и милосердны, ибо если коса домочадцев найдет на камень вашей принципиальности, фатальных трещин не избежать.

КОЗЕРОГИ. Вы обречены искоренить пороки, комплексы, негативные привычки, взять на вооружение самый лучший опыт прошлого и преобразиться на всех уровнях, чтобы стать совершеннее. Если "обросли мхом" и не желаете, за вас это сделает судьба, но уже очень болезненно. Отсечет, как скальпель хирурга, все токсичное и ненужное.

Постарайтесь, чтобы ваши цели, идеи имели гуманную перспективу ради счастья окружающих, тогда сможете уверенно двигать их вперед — союзники найдутся и помогут.

Те, кто стал заложником собственных амбиций, могут страдать хроническими болезнями, попасть в больницу. Найдите любимое дело, что станет лучшей отдушиной. И обязательно усовершенствуйте профессиональное мастерство. Здесь вы "ас", что высоким начальством будет оценено по заслугам.

ВОДОЛЕИ. Уйдите в тень, ваше место "за кадром". Там разыгрываются динамичные сценарии, где предстоит решать чужие проблемы. Инициативу проявлять не следует, экономьте силы, а когда нужно, судьба сама вас позовет в бой на поле действий. Кстати, если струсите, придется поднять белый флаг и сдаться в плен.

Реализация личных желаний — это путь регресса. Здесь Небеса делают ревизию, ведь многое, чего хочется, на самом деле уже вам не нужно и вредит.

Трудитесь на отдачу, просят о чем-то окружающие — идите навстречу, поделитесь, чем богаты. И не пытайтесь использовать с корыстной целью друзей. Или подружиться с теми, кто выгоден. Это бессмысленно.

РЫБЫ. Наслаждайтесь брачным счастьем, сейчас ваши пламенные сердца бьются в унисон. Партнер — прекрасный друг, союзник, готов окутать не только любовью, но и материально обеспечить, ведь ему сейчас везет с деньгами. Пускай смело "рулит", а вы тихо "подстраховывайте". Отношения переходят на новый виток развития, о чем так давно мечтали.

В карьере — напряженная полоса. Избегайте манипуляций, да, вы способны своим очарованьем магически влиять на шефа, но, увы, это не даст желаемый результат.

Если друг стал начальником — терпите, бунт чреват неприятными инцидентами.