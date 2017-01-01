Гороскоп на 1-7 января: личная жизнь Стрельцов дышит на ладан, а Овнам не стоит проникаться чужими бедами

ОВНЫ. Вертикаль "родители-дети" требует безотлагательной модернизации. Но властный диктат или жертвенная заботливость в ущерб себе не подходят для воспитательного тренинга. Это крайности. От вас требуется быть разумно услужливыми, вовремя помогать и не читать нравоучения, а показать на собственном примере, как жить по Божьим законам, что и станет блестящим воспитательным рычагом. Идите везде на компромисс и молитесь на суженых! Сейчас это ваши Божественные покровители (до октября).

Если кто-то плачется, рассчитывая на вашу благодетель, не сильно проникайтесь чужими бедами, они не искренни и для вас разрушительны.

ТЕЛЬЦЫ. Радуйтесь своей востребованности, ведь в этом и заключается счастье, благодарность обязательно вернется. Да, сейчас все, куда не повернешься, от вас чего-то хотят. Удовлетворяйте их желания, они не случайны, а мотивированы кармически.

Делайте любое дело не спустя рукава, а с любовью, творческим огоньком, и тогда в вашу жизнь придет изобилие и успех. Если друзей стало меньше, значит, ваши отношения себе исчерпали. Зато истинные останутся рядом.

БЛИЗНЕЦЫ. Пребывая в тотальной зависимости от обстоятельств, окружающих людей, вы достойны награды героя. Ведь, поставив крест на собственных амбициях, шкурных интересах, познали главный постулат: партнерская идиллия — это смерть для эгоизма. И доказали отличным поведением, как можно любовью и терпением преодолеть все сложности взаимоотношений (тут дежавю) и создать прекрасный семейный очаг. Это и является главным достижением.

РАКИ. Отправляться в "автономное плавание" на поиски романтических приключений — полное безумие. Это от лукавого. Ваше место в гармоничном союзе рядом с любимым спутником, которым нельзя манипулировать. Грейтесь возле семейного костра — это святой оазис и будьте счастливы.

На службе ретроспективный период. Карьерное восхождение зашло в тупик, но работать надо. Возобновляйте старые связи с давними сослуживцами, приятелями — єто отличные помощники. Но и сами платите аналогичной монетой. Помогайте, если вас просят о чем-то. А вот чужие советы не возводите на пьедестал (они обманчивы, имеют гипнотическое влияние), у вас есть собственный светлый разум, на него и полагайтесь!

ЛЬВЫ. Путь реализации желаний лежит через ответственную службу на благо других. Хотите быть удовлетворенными и обеспеченными —заботьтесь о близких, трудитесь, ваша задача — получить везде продуктивный результат. И не жить за чужой счет. Все новое — хорошо забытое старое. Это и работа, и возврат старых любовных связей. Отдайте любовный долг, и поставьте точку.

Если несчастливы в личной жизни (семье), это иллюзия, учитесь больше отдавать, и ничего лишнего не брать. Помните: в союзе вы донор, а не вампир! А в интимной сфере прежде всего.

ДЕВЫ. Вы влиятельны, артистичны, но тяготеете к пуританским вкусам, Пускаться во все тяжкие трезвый разум не дает. Если любить, то нужно за что, требования к избраннику рациональны, виртуозы-соблазнители исключены из списка претендентов на сердце и руку, и не стоит расточать силы на их охмурение. Если возникла из прошлого старая романтическая связь, это не случайно, значит что-то вы не завершили. Подбросьте "горючего" в тлеющие угли отношений и насладитесь десертом. А дальше решайте сами. Ведь будущее союза зависит от вас. Пускай партнер меняет характер, чтобы вас не потерять.

ВЕСЫ. Атмосфера очень наэлектризована. Хватит работать в поте лица, гробить себя, не в деньгах счастье. Пускай трудятся суженые, а вы их любите. Если работа опостыла — это хороший знак — с радостью отпустите "мучительницу" и займитесь любимым делом, благотворительностью. Судьба переключает на семейную жизнь. Бросьте якорь в домашней гавани, домочадцам нужна ваша помощь, забота. Кстати, падшие эгоисты, завистники, авантюристы — первые претенденты сейчас на увольнение.

СКОРПИОНЫ. Прошлое воскресло, к вам вернулись старые знакомые, друзья, соседи и даже места встреч. Казалось бы, ниточка оборвалась, но, увы, нужно эту связь "перезагрузить" и общаться дальше. В будущем отношения сыграют судьбоносную роль. Поэтому выкладывайтесь на все "сто" и постарайтесь отсортировать ненужных людей, а точнее тех, кто не дышит с вами одним духом. "Рулите" на свое усмотрение, ведь польза зависит от вашего разумного решения.

Внимание ловеласам, страстные увлечения — это фокусы нечистого. Вам нужен надежный друг.

СТРЕЛЬЦЫ. Вы благородный друг-покровитель, но принципиальны, как скала, одержимы бизнесом, карьерным восхождением и материальными аппетитами: хочу все и сейчас! Тем более, что в деле, которым давно занимаетесь, все зубы съели. "Отматывайте пленку" назад и наверстывайте упущенные возможности. А вот личная жизнь дышит на ладан, поэтому если здесь земля уходит из-под ног (в семье проблемы), поторопитесь приложить максимум усилий, чтобы не остаться у разбитого корыта. Пересмотрите отношения с партнером. Ведь вас связывает много счастливых моментов, которые служат отличным магнитом.

КОЗЕРОГИ. У вас внутри идет вулканический процесс, порождающий скрытую опасность, создающий конфронтационное напряжение, что пугает. Поэтому вас любят и одновременно ненавидят, безразличных рядом нет. Хотя вы достаточно безрассудно относитесь к собственной магической природе, а затем наивно удивляетесь, почему люди так непонятно обращаются с вами.

Берегите семейный уют, и не устраивайте здесь никаких "разборок". И пусть благоразумие станет вам надежным союзником в искоренении комплексов и плохих привычек.

Личное поведение под микроскопом окружающих, вы для них пример духовной культуры!

ВОДОЛЕИ. Вы снова проживаете "сценарии" из прошлой жизни, где зло и добро переплелись, требуя навести порядок. Иначе в будущее двери закрыты. Главное — не "провалиться" из реальности в другое виртуальное измерение, и гармонизировать себя на внутреннем уровне. Сейчас от вас требуются жертвы на алтарь благотворительности. Не скупитесь, с радостью делитесь тем, чем можете. А если "червячок" собственника точит изнутри, гоните прочь окаянного. Ваше счастье, источник жизненных сил в удовлетворении других! Тогда бедствовать не будете.

РЫБЫ. Вас любят, откройте сердце навстречу пламенным чувствам, пусть любовь поглотит вас, разрушит, воскресит и в конечном итоге изменит навсегда! Встречайте старых друзей, братские взаимоотношения снова возвращаются из прошлого, требуя доработки. Пообщайтесь, поностальгируйте. Сейчас вам нужны не пустозвоны, а прагматичные товарищи, которые крепко стоят на земле, с которыми можно творить большие дела и зарабатывать деньги. Развивайте в себе практицизм, хозяйские черты. Именно это привлечет достойных партнеров для сотрудничества.