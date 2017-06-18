Гороскоп на 18-24 июня: Близнецам нельзя выставлять напоказ интимную жизнь, а Водолеев ждет аврал на работе

ОВНЫ. Сосредоточьтесь на домашних делах, наведите порядок в доме, залатайте дыры в психологической ауре семьи, совещания с домочадцами является необходимым атрибутом бытия. Сейчас активируется дух родословной, поэтому сторониться проблем близких нельзя — заблокируете пуповину питания генетического опыта предыдущих поколений рода.

Копайтесь в историческом прошлом своего края, изучайте национальные традиции, исследуйте семейные корни. Желательно посетить место рождения, восстановить связь с дальними родственниками.

В браке отдайте бразды правления благоверным.

ТЕЛЬЦЫ. Вы обаятельны, сексапильны, чем завораживаете противоположный пол, но сейчас не время для романтических подвигов. Укрепляйте брачный союз, нынче он держится не на деньгах спутника, а на сексуальном магните.

С близкими, родственниками, коллегами, соседями, друзьями намечается трансформативно-оздоровительная полоса, отношения должны перейти на новый виток развития. Подведите итоги, расставьте точки над "і", и начинайте все по-новому с учетом допущенных ранее промахов.

На деловых территории следует продуктивно сотрудничать с партнерами, о самостоятельности забудьте, только в гармоничном коллективе вы способны проявить таланты, стать специалистом широкого профиля, пополнив копилку профессиональных достижений.

Делать ставку на карьерный рост не следует, здесь судьба наложила вето, прежде всего занимайтесь семьей, домашними делами. Если денег не хватает, беритесь за дополнительные задания, подрабатывайте на стороне.

БЛИЗНЕЦЫ. На пути реализации желаний горит зеленый свет. Самооценка меняется. Но чтобы не развратить "хочу", предстоит сделать ревизию глобальных ценностей, что-то утратит актуальность, отойдет в прошлое, освободив место новым приоритетам. Главное — держать в балансе духовное и материальное. Не хлебом единым жив человек.

Расширяйте круг общения, инвестируйте все, чем богаты, в семейное благополучие, делайте важные покупки, создавайте душевный комфорт под родным кровом. Энергия бурлит и требует выхода.

На службе позитивная атмосфера, совершенствуйтесь как специалист и зарабатывайте деньги.

Амурные дела под грифом "секретно", не выпячивайте напоказ интимную жизнь.

РАКИ. Вас ждет фаза преображения. Большинство потребностей и желаний уходит в прошлое, привычки кардинально меняются, недостатки исчезают. Быстрее завершайте недоработанные хвосты, иначе потом они надолго повиснут балластом, мешая прогрессивному движению.

Не пускайте ничего на самотек, согласуйте действия с партнерами по браку, сотрудниками. Сердечная и деловая гармония невозможны без солидарной поддержки друг друга.

Вкалывать до изнеможения на работе не следует, подорвете здоровье. Прислушивайтесь к физиологическим ритмам организма.

Почва для личного счастья — забота о семье, дом — благословенный оазис. Помните об этом в моменты отчаяния и радости.

ЛЬВЫ. Персональная инициативность — залог триумфа на всех фронтах. Впрочем, общественная суета сейчас во вред, не встревайте в коллективные разборки, это будет сбивать с толку. Отойдите в тень, побудьте отшельником. Наедине с собой ощутите, как правильно действовать дальше. Внутренний голос подскажет верные мысли, взвешенные решения.

Чтобы не отпугнуть удачу, прикусите язык и не афишируйте то, что делаете. Опекайте нуждающихся, активно занимайтесь благотворительностью. Она должна стать неотъемлемой частью бытия, поскольку является откупом перед небесами за прошлые грехи.

ДЕВЫ. Вам предстоит кардинально изменить направление деятельности. Как выяснится, старые цели себя исчерпали, это закономерный процесс, пришло время завершения отработанных программ и перехода на новые ориентиры.

Советуйтесь с опытными соратниками, друзьями, родными и готовьте плодотворную деловую базу, иначе зерна идей и усилий не дадут ожидаемых ростков.

В любви гармония, любовный идеал рядом. Живите душа в душу и будьте счастливы. А забота о семье — это крест испытаний, который нужно мужественно нести дальше.

ВЕСЫ. В сфере кадровых ротаций, профессиональных достижений, бизнесе намечается переформатирование. Главная задача — хорошо зарекомендовать себя у высшего руководства. Любите всем сердцем выбранную профессию, избегайте должностных злоупотреблений и взлет гарантирован (с прибавкой зарплаты).

Но если это не ваше призвание, а только работа ради денег, пора переквалифицироваться, чтобы реализовывать природные таланты.

В личных отношениях прогресс за дружбой, она высшая ипостась любви, а романтические страсти — вчерашний день, этот этап пройден.

СКОРПИОНЫ. Карьера, бизнес, профессионализм — ваш определяющий ориентир в жизни. Держитесь лиц, которые разделяют ваши взгляды, интересы, прислушивайтесь к их мыслям, заимствуйте опыт, рекламируйте достижения. Но при этом четко придерживайтесь собственной практической стратегии.

Сейчас ваши идеалы приобретают новые краски, уходит в небытие то, что себя исчерпало и уже не может быть двигателем будущего. Впрочем, природа пустоты не терпит, на смену им придут новые цели, планы, увлечения.

У брачных пар сердца забьются в унисон, наслаждайтесь совместными радостями.

СТРЕЛЬЦЫ. Чужие идеи, советы — святое. Идет радикальная модернизация базовых ценностей, где требуется колоссальная психологическая прочность, объективная оценка желаний и возможностей, плюс героическая деловая хватка.

Приготовьтесь балансировать над пропастью желаний и возможностей, легких победных прыжков вверх не бывает. И помните, если за вами нет надежного материального, морального тыла, рисковать бездумно противопоказано. Друзья поддержат, но при условии, что вы для них — достойный друг.

Если стали "мишенью" для злодеев, значит, вы не лилипуты, а гулливеры по духу и для них опасны. Мужественно держитесь и не сдавайтесь силам зла в плен! Это испытание (с февраля до ноября).

КОЗЕРОГИ. Интересы окружения являются первостепенными. Будьте организованными, толерантными, не прессингуйте деловых, брачных партнеров. Они — сгусток эмоций и рискуют в экспансивном порыве под вашим провокационным давлением наломать дров.

Позаботьтесь об их психологическом комфорте, дайте возможность сделать передышку, отдохнуть, и тогда лучших помощников и надежных союзников, с которыми можно идти в огонь и в воду, не найти. А главное — любовь, она — ключ к решению самых сложных совместных проблем.

ВОДОЛЕИ. Уделите внимание здоровью, не паникуйте по поводу плохого самочувствия — это следствие накопленного стресса в организме, где идет исцеление болезнями.

На работе грядет аврал, тут без вас, как без рук, если восхождение по вертикали идет с пробуксовкой — движение по служебной горизонтали на отлично. Беритесь за новые обязанности, всегда будьте на подхвате, не избегайте дополнительных нагрузок, осилите! Специалист широкого профиля из вас получится замечательный, а начальство будет в восторге и денег прибавит.

Энтузиастов-смельчаков пропускайте вперед, пускай воюют. Ваше место на заднем фланге.

РЫБЫ. Трудитесь на благо других и здоровье улучшится. Если супружеские отношения зашли в тупик, стали ярмом на шее, лучшим стимулом для их реанимации послужит совместная забота о детях — отправляйтесь вместе в отпуск.

Совместное творческое занятие, хобби также вас объединит с родными, поэтому вариантов для сохранения брачного счастья много, выбирайте по вкусам и возможностям.

Одиноким любовным романтикам охотиться за левыми увлечениями разрешается. Если это вас одухотворяет, дерзайте!