Гороскоп на 2017 год для каждого из знаков зодиака: самый удачный год у Весов, а Ракам нужно думать о себе

Наш эксперт:

Игорь Никишин, директор Украинского астрологического института Павла Глобы

Данный прогноз рассчитан для так называемых типичных представителей своего знака зодиака, поэтому является приближением к профессиональному прогнозу, который составляется индивидуально с учетом даты, места и точного времени рождения. Нетипичные представители знаков Зодиака — это рожденные на границе знаков, а также те, у кого в личной карте проявлены другие зодиакальные знаки, отличные от знака месяца рождения.

ОВЕН

21.03—20.04

2017-й год для большинства, рожденных под знаком Овна, сложится благоприятно. В их жизни продолжается многолетний период перемен и кардинальных преобразований: приходят новые возможности, открываются новые стороны для активной деятельности. Фокус внимания сосредоточен на вопросах брака и делового партнерства: в этих областях придется совершить непростой выбор, серьезно пересмотреть отношения — вероятнее всего, в марте-апреле. Возможна неудовлетворенность, связанная с тем, что партнеры не оправдывают ожиданий. В этом случае можно рекомендовать меньше требовать и больше ценить то, что уже есть на сегодняшний день. По работе одних Овнов ждет резкий взлет карьеры, а других — такая же неожиданная смена рода деятельности. У многих новая занятость будет в корне отличаться от всего того, что делали ранее. Самый активный период — начало года вплоть до дня рождения. Примерно до мая желательно уже определиться в вопросах деловых перспектив, чтобы в оставшуюся часть года сосредоточиться на созидательной деятельности, а также личных отношениях и воспитании детей. На протяжении года не исключены препятствия в дальней дороге. По здоровью общие тенденции года серьезных угроз не несут.

ТЕЛЕЦ

21.04 — 21.05

Для трудолюбивых Тельцов 2017 год обещает достаточно высокие материальные результаты. Вероятны общий рост авторитета и повышение по службе, но при этом потребуется собранность и готовность много работать. В этом году блага не будут сыпаться, как из рога изобилия, но поверьте: как только вы четко сформулируете намерение и цели и станете систематически над ними работать, — успех придет. Особо активный и деятельный период в этом году — март и апрель. В первую половину года многие вещи предстанут для Тельцов в истинном свете: для кого-то это несет просветление, а для кого-то — горькую пилюлю правды.

Что касается любовных и семейных отношений, то нужно быть готовыми к тому, что придется поработать над их укреплением и обновлением. Здесь видны положительные тенденции, но они могут реализовываться и через кризисы. Поэтому не бойтесь конфликтов, ведь они несут возможности для развития. Для рожденных после 6 мая со дня рождения в этом году может начаться совершенно новая полоса — это даже своего рода возможность начать жизнь с чистого листа и кардинального обновления.

БЛИЗНЕЦЫ

22.05—21.06

От Близнецов в 2017-м году потребуется проявлять особую выдержку в партнерских отношениях — как брачных, так и деловых. Еще с 2016-го вы должны были ощутить, что становится все меньше места для легкости и беззаботности и все чаще приходится делать серьезный выбор, сталкиваясь с нелегкими жизненными ситуациями. Реализация личных желаний может проходить с задержками. А для того чтобы что-то получить, вам нужно будет чем-то пожертвовать и от чего-то отказаться. События не оставляют места для былой инфантильности, требуют интенсивного взросления и обретения зрелости. Зато вы сможете многому научиться и наладить устойчивые социальные связи, которые станут надежной опорой и очень помогут в дальнейшем. Подарки судьбы тоже будут: многие из Близнецов испытают счастье в любви, а также смогут продолжить свой род. У творческих представителей этого знака именно в этом году получится выдать на публику результаты своей деятельности, активно проявиться и, в конечном счете, получить заслуженное признание. И помните: за каждым испытанием обычно следует награда. Поэтому любите, творите, меняйтесь, избавляйтесь от ненужных вам устаревших стереотипов!

РАК

22.06—22.07

Предстоящий год у Раков выдастся весьма разнообразным и насыщенным событиями. Это год обретения точки опоры, столь важной для представителей данного знака. Многие из них смогут решить вопросы семьи, дома и недвижимого имущества, найдут необходимую поддержку для будущего продвижения и даже для построения карьеры в перспективе. А вот на что стоит обратить внимание, так это на состояние здоровья: могут проявляться и обостряться хронические заболевания, особенно связанные с желудочно-кишечным трактом. Уделите особое внимание диете и разумному ограничению себя в столь любимой еде.

Самым "ранним" Ракам (рожденным в июне) год принесет плавные и почти незаметные перемены. Возможно, не будет ярких взлетов, но они застрахованы и от резких падений. У рожденных в первой декаде июля ожидается год-фейерверк, который станет переломным. Возможно, вы смените вид деятельности или образ жизни в целом. И наконец, Ракам, рожденным с 12 по 22 июля, тоже предстоит интересный год: будут и подъемы, и разочарования. Им захочется сменить круг общения и, возможно, вообще уехать в другую страну.

ЛЕВ

23.07 — 22.08

Для рожденных под знаком Льва 2017 год обещает быть довольно жестким, но справедливым. Произойдет расплата за ошибки прошлого, но притянется и награда за совершенные ранее благие дела. Нужно учитывать, что будет меньше свободы выбора, чем обычно. Не нужно этого всего бояться, просто необходимо более ответственно и взвешенно подходить к решению возникающих проблем. Как обычно, играючи, решать их уже не будет получаться.

В делах сердечных вероятны недопонимание и встряски отношений. Вы должны относиться к любым переменам и даже расставаниям философски, ведь по-настоящему нужные отношения выдержат любые испытания и станут еще крепче. А все, что утратило свою актуальность, уйдет из вашей жизни.

Год непрост и требует выполнения всех обязательств. Но зато именно в 2017-м можно совершить рывок в будущее, оторваться от тягот прошлого. В вашу жизнь будут приходить новые люди, и вы будете получать всю необходимую информацию для дальнейшего выбора. Наиболее судьбоносные периоды — февраль и август-сентябрь.

ДЕВА

23.08—23.09

2017-й — еще один значимый год в жизни рожденных под знаком Девы. До мая продолжают открываться перспективные направления деятельности и окончательно сформируются долгосрочные программы на будущее. До октября включительно имеются прекрасные возможности заработать крупные деньги, так что если вы давно думаете сменить работу или вид деятельности, этот год может стать самым подходящим для этого. Тем более что до конца года у вас продолжается активная тенденция к неудовлетворенности на работе и конфликтам с руководством. Если же вы пока не определились с новым местом, то лучше не увольняться. Наиболее активный период: сентябрь-октябрь.

В семейных вопросах может быть кризис: наступает или уже продолжается временное охлаждение близких отношений. При этом обстоятельства будут требовать от вас принятия решений и незамедлительных действий. Какими бы ни были ваши шаги, старайтесь сохранять внутреннее спокойствие, учитесь смирению и принятию ситуаций. Вопросы здоровья не предполагают серьезных изменений ни в лучшую, ни в худшую сторону. Если захотите вести здоровый образ жизни, это у вас получится!

ВЕСЫ

24.09 — 23.10

2017 год у Весов обещает быть счастливым и многообразным. А часто и повода не сможете найти, но оптимизм и хорошее настроение будут при вас. Главная рекомендация — не расслабляйтесь! Ведь это ваше золотое время, когда появляются отличные шансы совершить скачок в личном развитии и социальном статусе. Амбиции порой будут даже зашкаливать, так что не забывайте время от времени напоминать себе, что для получения результатов нужно прикладывать значительные усилия. Не переставайте учиться и профессионально расти. Если сможете сделать это в достаточной степени, 2017 год запомнится как один из самых ярких и переломных!

Для многих Весов в этом году станут ребром вопросы, касающиеся семейной недвижимости: постарайтесь все решать дипломатично и честно, иначе пострадаете в первую очередь сами.

В марте-апреле, а лучше заранее, обратите внимание на отношения с окружающими, партнерами по браку и бизнесу: здесь необходимо внести обновления, откорректировать совместные планы на будущее.

Основные события обещают произойти под занавес года, а именно с конца октября по начало декабря.

СКОРПИОН

24.10—22.11

2017 год у Скорпионов ознаменует судьбоносные перемены в вопросах семьи и дома, а также в карьере и профессии. Эти перемены стоит ожидать в феврале-марте, июне и августе-сентябре. До февраля продолжается негативный период, начавшийся еще в прошлом году. Так что здесь рекомендуется не бросаться в крайности, воздерживаться от резких перемен, особенно под влиянием эмоций: не исключены ошибки и неверные шаги.

Многие Скорпионы на протяжении нескольких последних лет могли испытывать непривычные трудности и ограничения в вопросах финансов и материальных благ. И хотя вы упорно боретесь за свое место под солнцем, работаете над улучшением материального благосостояния, в наступающем году расслабляться еще рано. Уже с июня появятся реальные возможности повышения в должности и карьерного роста, что, несомненно, отразится и на уровне ваших доходов. Даже при экономически и политически нестабильной ситуации в стране вы будете находить возможности для развития и вывода своего дела на новый уровень. А в ноябре-декабре у большинства Скорпионов появится еще больше поводов для веры в успех.

СТРЕЛЕЦ

23.11 — 22.12

У Стрельцов минувшие два года были весьма сложными, и 2017-й является завершающим аккордом в неблагоприятном трехлетнем периоде. Это время одиночества и охлаждения отношений с окружающими, сложностей с близкими и любимыми, время повышенных нагрузок на работе и снижения доходов. Год может принести резкие перепады и метания во всех вопросах. Рекомендовано не строить иллюзий, рассчитывать только на себя и сосредоточиться на системном достижении успеха. На это следует использовать основное время, а вот личную жизнь и удовольствия, похоже, приходится временно отложить.

Необходимо понимать: продолжается период постановки четких целей и выверенных ходов. Многие Стрельцы уже убедились: чтобы быть успешными — нельзя спешить, нужно двигаться взвешенно и постепенно, осознавая ответственность за каждое принятое решение.

Опору и поддержку в столь напряженное время вы сможете найти среди друзей и единомышленников. Почти весь год (до октября) именно благодаря коллективным проектам и воплощению совместных идей вы сможете реализовать множество новых возможностей. И тогда под конец года неприятности окончательно вас покинут.

КОЗЕРОГ

22.12—19.01

У Козерогов пришло время в стиле пан или пропал: если они много и добросовестно трудились в предыдущие годы, то в этом году наступит время получения наград и всеобщего признания. Некоторые из них способны возвыситься и занять ответственный пост. Козерогам сейчас, как и в последние годы, очень важно оказаться в нужном месте и нужное время — тогда их выносит наверх волна общественных преобразований. Нужно не бояться обострения, кризисов, а быть готовыми отсекать все старое и ненужное, заниматься очисткой своего сознания от устаревших установок. И даже если порой будет казаться, что все зря — продолжайте трудиться, потому что уже с осени все пессимистические настроения и разочарования как рукой снимет. Более того: гораздо раньше, а именно с апреля, появятся замечательные возможности найти инвестиции для своих проектов. Так что продолжайте упорно действовать и своего добьетесь.

В вопросах личных отношений все, как обычно: спокойно, стабильно и даже слегка консервативно. Но стоит учесть, что потребности партнеров все же могут меняться, поэтому косность и упрямство будут лишь вредить отношениям.

ВОДОЛЕЙ

20.01 — 18.02

2017 год станет запоминающимся периодом в жизни всех Водолеев, а особенно тех, кто родился в феврале. Это время неизбежных перемен и возврата к прошлому — когда необходимо отдать долги и завершить все, когда-то начатое. Будут возвращаться люди из прошлого и напоминать вам о себе. В личных отношениях также возможны судьбоносные и даже роковые встречи. Важно сделать правильные выводы и не повторять ранее допущенных ошибок, потому что уроки судьбы этого года возвращаются — хотя, возможно, и несколько в другой форме, чем это было ранее.

Перспективы лежат в партнерских отношениях, а также в вопросах получения образования и дальних путешествиях. Успех ждет за границей: если выпадет возможность поехать за рубеж на стажировку или работу, езжайте, ведь ваши возможности вдали от дома в этом году безграничны! И кто знает, что хорошее еще там вас ждет? Можно лишь сказать, что уже в октябре многие поставленные ранее цели чудесным образом получат шансы быть реализованными. Учтите: социально вам даны возможности экспансии, но сами можете себя тормозить.

РЫБЫ

19.02—20.03

2017 год у Рыб начнется весьма бурно, со страстями и приключениями. А судьбоносные события пойдут у них с конца февраля и будут продолжаться в марте.

Рыбы, рожденные в начале марта, будут ощущать творческий подъем, вдохновение и любовь. Но им очень важно не пребывать в иллюзиях относительно повседневной жизни — не стоит растворяться в чем-либо или ком-либо. Более поздним представителям знака, а именно рожденным с 9 по 19 марта, в этом году будет не до грез: у них начнется период выработки внутреннего стержня посредством больших перегрузок на работе и напряженных жизненных обстоятельств. Даже когда им будет очень сложно, нужно помнить, что усилия не будут потрачены зря. Воспринимайте преграды, как тренажер, и будьте уверены, что уже к концу года сами будете удивляться своей выносливости и силе духа, а также достигнутому результату. У всех без исключения представителей знака Рыб в этом году произойдет освобождение от иллюзий: им нужно научиться брать на себя ответственность, принимать решения и действовать конструктивно, невзирая ни на что. Те, кто ищет свою половинку, имеют высокие шансы ее встретить.