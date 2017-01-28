Гороскоп на 29 января – 4 февраля: Тельцам пора обновить гардероб, а Скорпионы двигаются по минному полю искушений

ОВНЫ. Энергия фонтанирует, страсть желаний кипит, вы готовы в бой, драться до последнего патрона, защищая собственные убеждения. Но язык следует контролировать, чтобы не навредить отношениям, ведь находитесь в одной лодке с партнерами. Если вас объединяет общее мировоззрение, значит, станете прекрасными друзьями, четко определитесь с персональным призванием, что и требуется на данном этапе.

Сейчас, как говорят, "с кем поведешься, того и наберешься". Прошлое и будущее переплелось в кризисный клубок. У начальства расходятся слова с делом. Поэтому, чтобы остаться на служебном плаву, да еще и с любимой работой, берите на вооружение наработанный опыт, будьте максимально прагматичными, исполнительными тружениками, уважайте коллектив и не рассчитывайте на "халяву". Дастся то, что заработаете.

ТЕЛЬЦЫ. Ключевая тема нынче — бизнес, карьерный и профессиональный рост, укрепление завоеванных позиций. Здесь вы должны идти в ногу с прогрессом, демонстрируя высший пилотаж деловых навыков. Но поскольку у работодателей семь пятниц на неделе, не спешите выполнять приказ, а делайте прежде всего то, что нравится, творчески вдохновляет.

И четко контролируйте свои действия, именно от них зависит, насколько вы способны нравиться или, наоборот, вызывать антипатию. Гардероб, как и манера поведения, играет не последнюю роль, сейчас вас встречают по одежке. Поэтому "прибарахлитесь", наведите марафет, и обязательно зажгите внутренним сиянием глаза!

Тем, кто борется с плохими привычками, самое время их "переформатировать".

БЛИЗНЕЦЫ. Тайные рычаги изменений в вашей жизни функционируют активно и мотивированы кармически. Здесь важна как идеологическая и правовая сторона событий, так и их невидимая материальная составляющая. В частности, возрастает значение неофициальных финансовых источников и любых инициатив, которые способствуют их эффективному использованию ради благополучия в семье, решения наболевших бытовых проблем, отношений с детьми, благоверными.

Не отвергайте просящего, а непременно дайте, что можете. Ибо удовлетворяя чужие желания, вы улучшаете собственную судьбу.

Сейчас следует избавляться от старых стереотипов мышления. Разум и сердце требуют света истинных познаний, формируя новую философию миропознания. А вчерашние представления уже себя отжили.

РАКИ. Вам предстоит продемонстрировать во всей "красе" материальную сущность. Отношения с друзьями будут базироваться в основном на меркантильной основе, поэтому, если выгоды от приятелей нет, скорее всего, они вас просто не будут интересовать. А вот если поманят финансовым "пряником", вы способны срочно мобилизоваться и заняться совместной деятельностью достаточно успешно.

Зависимость от чужих действий, желаний, ресурсов продолжается, но это не значит, что нужно сломя голову бросаться на их выполнение. Ваша задача — научиться отсортировать зерна от плевел, чтобы прийти к знаменателю обоюдных интересов.

ЛЬВЫ. Притормозите, следует сбавить темп и закрепить достигнутые результаты. Вполне логично, что денежные поступления вас будут интересовать больше всего, ведь трудитесь с максимальной продуктивностью, на работе мастер на все руки (начальство ценит) и заслуженное получите. Главное — вписаться в ритм деловой команды, успех сотрудничества зависит от совместных слаженных действий. Сейчас одна ласточка весны не делает.

А вот в брачном союзе деньги могут стать яблоком раздора. О "мое-твое" забудьте, все в общий котел, сейчас есть только "наше". И обязательно найдите общее увлечение для духовного развития, больше путешествуйте.

ДЕВЫ. Намечается масштабный фронт работ, где у вас может возникнуть нехватка делового опыта или профессиональная безграмотность, неумение работать с новой программой или технологической инструкцией. Это дискредитирует вас как специалиста, которому следует двигаться в ногу с научным прогрессом, быть интеллектуально подкованным, проявлять творческую оригинальность. Настройтесь на оптимистичную волну и уверенно двигайте собственные планы, тогда все проблемы будут, как с гуся вода.

Если обделены любовью, не будьте скрягой, а проявляйте покровительство и щедрость (душевную, сердечную, материальную, умственную, физическую) везде. Сейчас вам дается Небесами с избытком, поэтому делитесь.

ВЕСЫ. Вы везучи, популярны, романтичны, владеете отличными механизмами к адаптации в любых условиях. Где не посеешь, там и возродитесь. Главное, чтобы голова не вскружилась от высокого полета. Притормозите, не стоит идеализировать людей, спуститесь с небес на землю и научитесь считать деньги. Практическая сторона бытия — это, прежде всего, не чужая, а ваша забота. Реализация замыслов и перспективных проектов требует финансовых инвестиций. Займитесь решением этого вопроса, хитрыми ходами и дотошными просчетами удастся выйти на верный путь.

Пахать до седьмого пота ради денег — вредить судьбе и здоровью. Умело пользуйтесь благотворительными источниками и сами платите аналогичной монетой. Воспринимая жизнь, как увлекательную игру, добьетесь намного больше, чем усердным трудоголизмом.

Обязательно любите тех, с кем дружны, кто сердцу дорог.

СКОРПИОНЫ. Семья — это колыбель духовности. Не пилите родных воспитательной пилой, меньше обращайте внимания на капризы детей, любимых, лучше станьте им друзьями. Если вы братья по духу, значит, все под родным кровом и в личной жизни сложится хорошо.

Если наметили устроить генеральную уборку или капремонт в доме, следует учесть оригинальные идеи, практические мысли и пожелания хозяйственных брачных партнеров. У них, кстати, прекрасный дизайнерский вкус.

И меньше болтайте о тайных прибыльных источниках, деньги любят тишину. Левой берите, а правой подавайте. Меценатство должно красной нитью проходить через ваше бытие и является нынче благословенным делом.

И помните: сейчас вы двигаетесь по минному полю искушений (с 22 мая до 13 февраля), что может негативно отразиться на служебной сфере, отношениям с работодателями.

Шальные романтические увлечения (тут вы "ас") отходят в прошлое, не соблазняйтесь на флирты дам, ухаживания кавалеров, и сами не пытайтесь никого охмурять. Сейчас приоритет за дружбой.

СТРЕЛЬЦЫ. Не пугайтесь никаких нагрузок, труд вдохновит, подарит радость, ведь несет материальный стимул. Спешите на работу, как на праздник, там получите море удовольствий, поработаете с комфортом, выполнив большой объем рутинных обязательств с высоким продуктивным результатом. О вознаграждении не переживайте, оно непременно найдет своего трудового героя. Тем более, что сейчас вы на пике карьерного, бизнесового взлета.

В дружеских отношениях возможны финансовые недоразумения, но дружба — это святая святых, которую нельзя осквернять меркантильными злоупотреблениями.

КОЗЕРОГИ. Неделю промелькнет на любовной ноте, однако вы настроены на чисто плотские развлечения, чтобы удовлетворить телесные аппетиты, чем нарушите гармонию земного и духовного. Имейте в виду: именно там (сфера гастрономических, сексуальных наслаждений) и притаился корень зла. К любым потребностям организма относитесь серьезно и не идите на их поводу. Духовное сейчас должно превалировать.

С начальством живите душа в душу (шеф — ваш покровитель), тогда не навредите профессиональным делам, где идет успешная реализация природных талантов.

ВОДОЛЕИ. В созидательном порыве вы способны горы перевернуть. Личность яркая, харизматичная, энергопотенциал для творческой самореализации достиг кульминации. Если за что-то беретесь, от вас требуется настойчивость, основательность, последовательность и стимул обустроить комфортно семейный очаг, личную жизнь.

Под родной крышей предстоит служить домочадцам, они командуют парадом. И решать бытовые проблемы, показывая собственным примером приверженность семейным делам.

Личные аппетиты усмирите, шиковать нельзя, это в прошлом. Сейчас блага даются только на самое необходимое, удовлетворяйтесь скромным достатком. В критический миг помощь всегда придет.

РЫБЫ. Вы являетесь фатальным энергетическим эпицентром, вокруг которого разворачиваются события. Все лица, находящиеся сейчас в жизненном поле, на самом деле нужны вам для духовного совершенствования. Скрыть ничего нельзя, все тайное мгновенно всплывает на поверхность.

Избегайте диктата, конфликтов. Все разногласия, несмотря на агрессивное "хочу", можно уладить мирным путем без войны. Магия вашего обаяния действует на соперников, как удав на кролика, поэтому, если возникнет инцидент по поводу денег, пускайте в ход это гипнотическое "оружие". Главное — превратить партнеров по работе в друзей, союзников и сотрудничать на взаимовыгодных условиях, чтобы удовлетворить обоюдные интересы.

Работодатели — это ваши благодетели, молитесь на них, и выполняйте все приказы.