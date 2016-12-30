К Земле на огромной скорости приближается крупный астероид

Небесное тело весит около 50 млрд тонн и имеет диаметр примерно в 5 км

Ученые сообщают, что к Земле приближается астероид размером пять километров под названием Таутарис. Отмечается, что он летит с огромной скоростью, пишет Gogetnews.

Данный астероид весит примерно 50 миллиардов тонн. Он приближается к Земле со скоростью 16 километров в секунду.

Ученые сообщили, что астероид потенциально может быть опасным, но такой статус получают все астероиды, которые пролетают недалеко от Земли. Также специалисты заверили людей, что данный астероид не столкнется с нашей планетой.

Ученые рады возможности в очередной раз понаблюдать необычные вращения астероида. В то же время люди, который интересуются астрономией, смогут полюбоваться гигантским обломком, напоминающим по своей форме орех арахиса.