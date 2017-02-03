Девочка расплакалась от радости, получив на день рождения ружье (видео)

Сегодня, 13:00

Родители засняли милую реакцию их дочери на, видимо, долгожданный подарок – спортивное ружье


В США родители преподнесли своей дочери на день рождения необычный сюрприз – они подарили ей ружье. Реакция девочки на подарок, которая плачет от счастья, была снята на видео и вызвала живой отклик у пользователей соцсетей.

На видео девочка сдирает бумагу с подарка и видит коробку из-под спортивного ружья. Она начинает обнимать коробку и плакать от радости. Родители помогают ей распаковать подарок и достать ружье из упаковки. Девочка прижимает его к груди и бесконечно благодарит семью за такой сюрприз.

 
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