Девочка расплакалась от радости, получив на день рождения ружье (видео)

В США родители преподнесли своей дочери на день рождения необычный сюрприз – они подарили ей ружье. Реакция девочки на подарок, которая плачет от счастья, была снята на видео и вызвала живой отклик у пользователей соцсетей.

На видео девочка сдирает бумагу с подарка и видит коробку из-под спортивного ружья. Она начинает обнимать коробку и плакать от радости. Родители помогают ей распаковать подарок и достать ружье из упаковки. Девочка прижимает его к груди и бесконечно благодарит семью за такой сюрприз.



