Дикая коала подружилась с домашним псом (видео)

Сегодня, 16:01

Коала забрела во двор дома и заметила находящуюся за стеклянной дверью собаку, которую решила изучить


В Сеть попали трогательные кадры, на которых запечатлено, как дикая коала с интересом наблюдает за домашним псом, который также проявляет к четвероногому незнакомцу неподдельный интерес. Ролик был снят в Австралии, сообщает Mashable.

Забавный ролик был снят в Австралии. Коала грациозно прогуливается по пустому двору жилого дома, после чего замечает находящуюся за стеклянной дверью собаку и начинает ее с интересом изучать.

 
видео, собака, ролик, интерес, коала, в австралии

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Общество

Австралиец очистил коалу от колючек

23 Декабря 2016, 03:00

Животное смирно сидело до конца процедуры 

Мир

В Австралии мужчина спас тонущую коалу

10 Декабря 2016, 15:26

Австралиец протянул зверьку ветку и подтянул его поближе к берегу

Невероятное

Видеохит: детеныш коалы учится залазить на дерево

28 Октября 2016, 05:00

Малыш врезался в дерево и упал на спину

Общество

Коалы любят проводить время всей семьей. Кадр из видео

Семья коал рассмешила пользователей Facebook своими привычками

12 Октября 2016, 15:20

Коалы-детеныши очень любят сидеть на шее у родителей

Общество

Коала с бабочкой на носу взорвала интернет

5 Октября 2016, 20:01

За двое суток ролик просмотрели почти пять миллионов человек

Общество

Коалы - очень милые животные. Иллюстрация к публикации: AFP

Большая коала помогла малышу перелезть через забор

29 Сентября 2016, 18:18

Действие животных очень умилило пользователей соцсетей

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования