Дикая коала подружилась с домашним псом (видео)

В Сеть попали трогательные кадры, на которых запечатлено, как дикая коала с интересом наблюдает за домашним псом, который также проявляет к четвероногому незнакомцу неподдельный интерес. Ролик был снят в Австралии, сообщает Mashable.

Забавный ролик был снят в Австралии. Коала грациозно прогуливается по пустому двору жилого дома, после чего замечает находящуюся за стеклянной дверью собаку и начинает ее с интересом изучать.



