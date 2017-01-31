Дикая коала подружилась с домашним псом (видео)
Коала забрела во двор дома и заметила находящуюся за стеклянной дверью собаку, которую решила изучить
В Сеть попали трогательные кадры, на которых запечатлено, как дикая коала с интересом наблюдает за домашним псом, который также проявляет к четвероногому незнакомцу неподдельный интерес. Ролик был снят в Австралии, сообщает Mashable.
Забавный ролик был снят в Австралии. Коала грациозно прогуливается по пустому двору жилого дома, после чего замечает находящуюся за стеклянной дверью собаку и начинает ее с интересом изучать.
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