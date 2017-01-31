Маленькая девочка смогла дирижировать уличным оркестром (видео)

Сегодня, 10:00

Девочка просто выбежала из толпы зрителей и начала размахивать палочкой перед музыкантами


В Сети появилось трогательное видео, на котором запечатлено, как в Стамбуле маленькая девочка дирижирует уличными музыкантами. Те выполняют команды малышки, несмотря на то, что она, очевидно, понятия не имеет, как управлять оркестром.

Забавный ролик опубликовала в своем твиттере местная студентка по имени Дилара. Судя по видео, девочка просто выбежала из толпы зрителей и начала размахивать палочкой перед музыкантами.

Исполнители решили подыграть юной зрительнице. Как ни странно, вместо шума, у них получилась музыка.

За несколько дней видео набрало более 41 тысячи лайков и около 14,7 тысячи репостов.
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