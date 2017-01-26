В норвежской деревне СМИ нашли самую красивую пожарную (фото,видео)

Вчера, 17:30

Журналисты признали 30-летнюю жительницу норвежской деревни Аскер Гунн Нартен самой красивой пожарной в мире

 


Спасательница модельной внешности публикует свои фото в Instagram, на который подписаны больше 55 тысяч человек, сообщает Daily Star

По словам норвежки, многие мужчины пугаются, узнав о том, кем работает девушка. "Они считают эту профессию невероятно опасной. На это я отвечаю, что нужно просто все делать правильно, и тогда ничего не случится", — заявила Гунн.

Нартен не только тушит пожары, но и работает частным тренером по фитнесу. В своем Instagram она часто пишет о фитнесе и размещает видео своих тренировок..

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