В норвежской деревне СМИ нашли самую красивую пожарную (фото,видео)

Спасательница модельной внешности публикует свои фото в Instagram, на который подписаны больше 55 тысяч человек, сообщает Daily Star



По словам норвежки, многие мужчины пугаются, узнав о том, кем работает девушка. "Они считают эту профессию невероятно опасной. На это я отвечаю, что нужно просто все делать правильно, и тогда ничего не случится", — заявила Гунн.



Нартен не только тушит пожары, но и работает частным тренером по фитнесу. В своем Instagram она часто пишет о фитнесе и размещает видео своих тренировок..



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