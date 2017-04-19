Агрофитнес в тренде: плюсы и минусы подобных "тренировок"

Сегодня, 11:12

Два часа такой работы на огороде – равны часу бега или изнурительной тренировке в зале


Работа на огороде вместо тренировки в спортзале. За несколько месяцев так называемого агрофитнеса можно сбросить десятки килограммов лишнего веса.

"Когда копаешь, работают ноги, руки. Все лишнее убирается, на ногах – большая крепатура потом появляется", – рассказывает Анна Савкина, которая похудела благодаря агрофитнесу.

Два часа такой работы на огороде – равны часу бега или изнурительной тренировке в зале – говорит фитнес-тренер.

"Упражнение на заднюю поверхность бедра сопоставимы с упражнениями на огороде, когда копают картошку или сапают бурьян. Здесь я добавила вес, конечно. Ведра с картошкой будут равноценны этому весу, который я поднимаю – 20 кг", – рассказывает фитнес-тренер Ольга Колесникова.

В то же время тренер предостерегла об опасности агрофитнеса. По ее словам, важно, чтобы над человеком кто-то стоял и следил за техникой выполнения: "Потому что в огороде можно согнуться – и на следующий день не разогнуться".
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Источник:

"Сегодня"

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