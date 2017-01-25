Что стоит есть после тренировки: ТОП-6 правильных продуктов от фитнес-эксперта

Питанию до и после занятий спортом стоит уделять не меньше внимания, чем самим тренировкам. Ведь конечный результат – это совокупность различных элементов, а не что-то одно.

Американские фитнес-эксперты назвали шесть продуктов, которые не только полезно, но и приятно употреблять после тренировки, пишет Новое время со ссылкой на Byrdie.

По данным специалистов, правильное питание после активных занятий в спортзале поможет восстановить силы, а также укрепить мышцы.

Шоколад

Черный шоколад, по мнению некоторых фитнес-экспертов, отличный вариант для перекуса после тренировки. Главное – знать меру. Шоколад с большим процентным содержанием какао оказывает положительное воздействие на организм, а также выступает противовоспалительным средством, которое способствует быстрому восстановлению после тренировки.

Творог

Он, как и яйца, лидирует в списке наиболее благоприятных для организма продуктов после интенсивной тренировки. По мнению специалистов, творог помогает восполнить запасы белка в организме и насытить его необходимыми полезными веществами, а также "закрыть белковое окно".

Зеленый горошек

Он богат белком, витаминами, антиоксидантами и многими полезными минералами. Благодаря содержанию в нем витаминов группы В, каротина (провитамина А), а также витамина С его смело можно причислить к тем необходимым после тренировки продуктам, которые способны помочь организму быстро восстановить силы.

Лосось

Это – отличный источник протеина и омега-3 жирных кислот. Его употребление после активной физической нагрузки позволит улучшить мышечную силу и увеличить мышечную массу. Кроме того, омега-3 жирные кислоты помогают восстановить мышцы и снять воспаление.

Яйца

Они не могут "пройти мимо" этого списка, утверждают фитнес-эксперты, в очередной раз восхваляя их ценный состав полезных микроэлементов и витаминов. Так, можно отдать предпочтение омлету с тостом из цельного зерна – такой вариант перекуса после тренировки позволит зарядиться энергией и положительным образом повлияет на мышцы.

Цветная капуста

Фитнес-эксперты утверждают, что цветная капуста в качестве продукта для питания после тренировки превосходит по своему положительному воздействию на организм даже прославленную брокколи. Кроме того, цветная капуста помогает сжигать жир.