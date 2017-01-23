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Диетологи назвали оптимальное количество белка для похудения http://www.segodnya.ua/img/article/7908/37_main.1485170317.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7908/37_tn.1485170317.jpg Диеты и фитнес В период похудения потребление протеина должно составлять хотя бы 1,5 грамма в день на килограмм веса

Диетологи назвали оптимальное количество белка для похудения

Сегодня, 13:16

В период похудения потребление протеина должно составлять хотя бы 1,5 грамма в день на килограмм веса

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Когда речь заходит о потере веса, люди в первую очередь начинают подсчитывать калорийность пищи, убирать из рациона сладости и излишне жирные продукты. И хотя все это справедливо, сфокусироваться, возможно, стоит на потреблении белка, пишет The Independent.

Издание приводит мнение американского диетолога Александры Миллер, которая напоминает: богатая белками пища надолго создает ощущение сытости, помогает восстанавливать мышечную ткань и дает энергию.

По словам эксперта, в период похудения потребление протеина должно составлять хотя бы 1,5 грамма в день на килограмм веса (для женщин). То есть на 50% больше, чем рекомендуемая норма.

Эта прибавка, уверена Миллер, поможет сохранить мышечную ткань во время потери веса, особенно в сочетании с силовыми тренировками, а также поможет улучшить контроль над аппетитом.

Также важно учитывать, из каких продуктов человек получает белок. С диетической точки зрения стоит отдавать предпочтение более "постным" вариантам: курице, яйцам, молоку, рыбе, орехам и семенам.

Ранее медики выяснили, что современные диеты разрушают зубы и ухудшают запах изо рта.
продукты, потребление, диета, диетологи, белок
Источник:

Российская газета

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