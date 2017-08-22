Как легко избавиться от целлюлита с помощью кофе

Этот распространенный косметический дефект вызывается изменениями в подкожной ткани. Целлюлит проявляется "апельсиновой корочкой", образуя на поверхности кожи характерные неровности. Его жертвой можно стать в любом возрасте, при любой массе тела. Он случается у стройных красавиц и обладательниц пышных форм. В силу гормональных нарушений, неправильного питания, недостатка физической активности нередки случаи поражений кожи даже девочек-подростков, сообщает silazdorovya.ru.

Рецепт антицеллюлитной маски

Одну столовую ложку кофейной гущи смешать с одной столовой ложкой голубой глины (продается в аптеке), добавить минеральную воду до образования консистенции сметаны. Нанести маску на увлажненную кожу на десять минут, смыть теплой водой.

Для приготовления кофейного скраба от целлюлита молотый кофе смешать со сметаной или сливками, добавить мед, втереть в проблемные области. Через несколько минут смыть. Процедура проводится два-три раза в неделю в течение двух месяцев. Кофейное обертывание против целлюлита с использованием меда достаточно эффективное средство, но оно противопоказано при варикозном расширении вен.

Еще рецепт

Одну столовую ложку кофейной гущи смешивается с одной столовой ложкой меда и втирается в проблемные участки кожи. После обернуть тело пленкой, укрыться одеялом и выждать полчаса. Состав смывается теплой кипяченой водой. Его действие сохраняется некоторое время, поэтому не стоит в течение двох-трех часов принимать ванну.