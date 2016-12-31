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Как накачать пресс: эффективное упражнение от Аниты Луценко (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7849/10_main.1483172080.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7849/10_tn.1483172080.jpg Диеты и фитнес Такое упражнение можно выполнять как в спортзале, так и дома

Как накачать пресс: эффективное упражнение от Аниты Луценко (видео)

Сегодня, 11:14

Такое упражнение можно выполнять как в спортзале, так и дома

Анита выглядит отлично. Фото: instagram.com/anitasporty
Анита выглядит отлично. Фото: instagram.com/anitasporty

Фитнес-тренер Анита Луценко, которая совсем недавно стала мамой в первый раз, уже успела привести себя в форму и здорово похудеть.

Анита часто выкладывает в соцсети упражнения на различные группы мышц.

Из свежего видео тренер выложила в instagram эффективное упражнение на пресс.

"Пресс березка. Можно в зале, а можно ухватившись за диван! 3 подхода по 20 раз – выдох вверх (медленно, плавно, не роняя таз на пол)", – рассказала она и показала, как правильно выполнять данное упражнение.

Ранее сообщалось, как сделать руки тоньше: эффективное упражнение от Аниты Луценко.
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Источник:

"Сегодня"

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