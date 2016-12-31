Как накачать пресс: эффективное упражнение от Аниты Луценко (видео)
Такое упражнение можно выполнять как в спортзале, так и дома
Фитнес-тренер Анита Луценко, которая совсем недавно стала мамой в первый раз, уже успела привести себя в форму и здорово похудеть.
Анита часто выкладывает в соцсети упражнения на различные группы мышц.
Из свежего видео тренер выложила в instagram эффективное упражнение на пресс.
"Пресс березка. Можно в зале, а можно ухватившись за диван! 3 подхода по 20 раз – выдох вверх (медленно, плавно, не роняя таз на пол)", – рассказала она и показала, как правильно выполнять данное упражнение.
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