Как накачать пресс: эффективное упражнение от Аниты Луценко (видео)

Такое упражнение можно выполнять как в спортзале, так и дома

Фитнес-тренер Анита Луценко, которая совсем недавно стала мамой в первый раз, уже успела привести себя в форму и здорово похудеть.

Анита часто выкладывает в соцсети упражнения на различные группы мышц.

Из свежего видео тренер выложила в instagram эффективное упражнение на пресс.

"Пресс березка. Можно в зале, а можно ухватившись за диван! 3 подхода по 20 раз – выдох вверх (медленно, плавно, не роняя таз на пол)", – рассказала она и показала, как правильно выполнять данное упражнение.

Пресс #березка Можно в зале, а можно ухватившись за диван ;) 3 подхода по 20 раз- выдох вверх( медленно, плавно, не роняя таз на пол) Видео опубликовано Анита Луценко (@anitasporty) Дек 30 2016 в 4:28 PST

Ранее сообщалось, как сделать руки тоньше: эффективное упражнение от Аниты Луценко.