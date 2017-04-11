Как правильно худеть: ученые развеяли 8 популярных мифов о диетах

Весна – самое время переходить на легкую одежду и начать активно готовиться к пляжному сезону. Тренажерные залы переполнены, а диеты становятся нормальным явлением.

В попытках сбросить лишний вес, люди могут прибегать к различным методам, но далеко не все они эффективны, передает "Новое время".

Исследователи Университета Ньюкасла Ли Эштон, Меган Ролло и Ребека Уильямс, а также доцент Университета Ньюкасла Трейси Барроуз развенчали некоторые широко распространенные мифы о диетах, которые сами по себе они не исчезнут.

1. В сельдерее нет калорий

В стебле сельдерея длиной 15 см содержится 19 килоджоулей (или пять калорий). Чтобы переварить его, ваш организм использует лишь 10% от общего веса сельдерея в килоджоулях (это называется термическим эффектом пищи). По сути, это один или два килоджоуля.

Единственный продукт в мире без калорий – холодная вода. Чтобы усвоиться организмом, она должна подогреться до температуры тела человека. На подогрев уходит какое-то количество килоджоулей. В самой воде при этом не содержится килоджоулей вообще. Соответственно, в итоге получаем потерянные калории.

2. Если не есть после 7 часов вечера, быстрее похудеешь

Когда вы едите не так важно, как то, что вы едите и в каких количествах. Набираете вы вес, теряете его или поддерживаете на прежнем уровне, определяет общее количество потребленных килоджоулей и уровень физической активности в течение дня. Поэтому в качестве повторения: неважно, когда вы едите. Главное то, что если вы потребляете больше килоджоулей, чем нужно, тело будет откладывать их в виде жира.

Недавно было обнаружено, что частота приема пищи – один, два или три приема в день – практически никак не влияет на вес тела.

Некоторые исследования показывают, что употребление большей части дневной дозы килоджоулей ближе к вечеру приводит к ухудшению контроля уровня сахара в крови. Но речь идет о краткосрочных исследованиях, и эти выводы еще нужно подтвердить долгосрочными. Преимущество более раннего "закрытия кухни" в том, что таким образом вы меньше едите. В частности, меньше употребляете вредной еды и алкоголя.

3. Если пить воду перед едой, будешь терять вес

Для кого-то это сработает. В ходе недавнего исследования часть людей, страдающих ожирением, попросили пить 500 мл воды за полчаса до завтрака, обеда и ужина. Вторая половина участников должны были за полчаса до еды представлять, что их желудок полон.

Эксперимент длился 12 недель. Обе группы сбросили вес, но те, кто пил воду, сбросили на 1,3 килограмма больше.

Обзор других исследований показал, что эффект употребления воды на уровень энергии и метаболизм человека может быть очень разным. У кого-то результаты были негативными, у других – нулевыми, у третьих – позитивными. Ясно лишь то, что вода помогает снизить общее количество килоджоулей за день, если пить ее вместо безалкогольных напитков, сока и т. п.

4. Кетогенная диета лучше, чем другие диеты

Кетогенная диета отличается высоким содержанием жиров и протеина при резком сокращении употребления углеводов. Мета-анализ 13 исследований, длившихся не менее одного года, показал, что люди, сидевшие на кетогенной диете, потеряли лишь на 900 грамм больше веса, чем те, кто сидел на диете с низким содержанием жиров.

Еще один систематический обзор исследовал влияние на аппетит человека двух типов диет, нацеленных на сброс веса.

Мета-анализ двух исследований кетогенной диеты, которая сильно ограничивала потребление углеводов, показал, что она действительно уменьшает чувство голода и снижает аппетит. Но исследования трех диет, ограничивающих потребление калорий до 2500 килоджоулей в день, показал, что они гораздо сильнее снижают чувство голода, обеспечивая при этом гораздо более сильное чувство сытости.

Эти диеты являются очень ограничивающими и должны использоваться только под наблюдением врача, поскольку возможны потенциальные побочные эффекты, включая головные боли, неприятный запах изо рта, заболевания желчного пузыря и запор.

5. Жевание жевательной резинки ускоряет потерю веса

Жевание посылает мозгу сигнал, что вы начали есть и скоро будете сыты. 60 взрослых человек участвовали в исследовании, чтобы определить, как жевательная резинка влияет на аппетит человека.

Выяснилось, что жевание резинки несколько снижает потребление калорий у худощавых людей, но склонно увеличивать потребление пищи у людей с избыточным весом.

А мета-анализ 13 исследований показал, что жевание резинки действительно приводит к уменьшению чувства голода. Более того, 10 из 16 экспериментальных исследований доказали: жевательная резинка также снижает потребление пищи. Однако опубликованные результаты непропорциональны: чаще видят свет те исследования, что показали позитивный эффект жевания резинки.

6. Чтобы сжечь больше жира, нужно не есть перед тренировкой

Стоит ли есть перед тренировкой? Мнения по этому поводу разошлись, но есть исследование, сравнившее общие затраты энергии и количество сжигаемого жира и углеводов до, во время и после тренировки у 12 активных здоровых мужчин.

Их протестировали после ночного голодания, а на другой день – после завтрака. Голодание перед тренировкой дало большую на 15% скорость сжигания жира во время физических упражнений, чем после завтрака. Однако прием завтрака привел к увеличению расхода энергии на 20%, по сравнению с голоданием.

7. Зеленый чай ускоряет метаболизм

Обзор 15 исследований влияния зеленого чая на снижение веса и поддержание веса на прежнем уровне среди людей, страдающих ожирением, показал, что в долгосрочной перспективе от него нет практически никакого эффекта.

Впрочем, недавно было обнаружено, что любой чай или экстракты чая приводят к небольшому положительному влиянию на потерю веса у взрослых людей с метаболическим синдромом. Однако к этим результатам нужно относиться осторожно из-за низкого качества некоторых включенных в обзор исследований.

8. Грейпфрут расщепляет жир

Не нужно бежать за грейпфрутом. Мета-анализ трех исследований по влиянию употребления грейпфрута на вес человека не выявил изменений массы тела.