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Как приучить себя к регулярным тренировкам http://www.segodnya.ua/img/article/7839/35_main.1482929125.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7839/35_tn.1482929125.jpg Диеты и фитнес Можно вести дневник или использовать современные гаджеты  

Как приучить себя к регулярным тренировкам

Сегодня, 05:43

Можно вести дневник или использовать современные гаджеты

 

Занятия спортом должны иметь под собой четкую цель. Фото: hochu.ua
Занятия спортом должны иметь под собой четкую цель. Фото: hochu.ua

Все мы себе когда-то даем обещания начать заниматься спортом. Чаще всего это звучит так: "ну вот с понедельника", затем "с 1 числа", а потом вы и вовсе забываете, что обещали сами себе.

Пугают нагрузки, необходимость соблюдать режим и то, что все слегка скучно, а результата ждать долго, пишет sobkor.net. Что нужно, чтобы мотивировать себя, чтобы желание заниматься пересилило лень?

Занятия спортом должны иметь под собой четкую цель — желание похудеть, улучшить фигуру или укрепить организм. Плюс тренировки должны были интересными, потому что (честно себе признаемся) – это большой труд и самодисциплина. Для результативных интересных занятий вовсе не обязательно покупать абонемент в спортзал и платить несколько тысяч гривен в месяц за услуги персонального тренера. Можно успешно работать и дома, при этом эффективность будет высока, а результат достигнут быстро.

Существуют виды тренировок, которые подают физические нагрузки в формате игры, где успевающие и трудолюбивые получают различные вознаграждения и поощрения, а те, кто не справляются – получают наказания или вылетают из программы.

Также важно отслеживать результаты тренировок – чтобы видеть прогресс и убеждаться в пользе того, чем занимаешься.

Можно по старинке вести дневник или же использовать современные гаджеты. Вторые более удобны и полезны в контроле и анализе успехов, так как запоминают не только общие показатели вроде пульса и калорий, но измеряют общий уровень активности, хранят данные о скорости, расстоянии и дистанции.

Но какие гаджеты вы ни выберете (или решите обойтись вовсе без них), помните главное — не забывайте себя награждать после тренировки. Это все же очень тяжелая работа над собой и своим характером! Но пусть это будет не конфета или шоколад, а удобная и красивая спортивная форма.
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