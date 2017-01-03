Как приучить себя к регулярным тренировкам

Все мы себе когда-то даем обещания начать заниматься спортом. Чаще всего это звучит так: "ну вот с понедельника", затем "с 1 числа", а потом вы и вовсе забываете, что обещали сами себе.

Пугают нагрузки, необходимость соблюдать режим и то, что все слегка скучно, а результата ждать долго, пишет sobkor.net. Что нужно, чтобы мотивировать себя, чтобы желание заниматься пересилило лень?

Занятия спортом должны иметь под собой четкую цель — желание похудеть, улучшить фигуру или укрепить организм. Плюс тренировки должны были интересными, потому что (честно себе признаемся) – это большой труд и самодисциплина. Для результативных интересных занятий вовсе не обязательно покупать абонемент в спортзал и платить несколько тысяч гривен в месяц за услуги персонального тренера. Можно успешно работать и дома, при этом эффективность будет высока, а результат достигнут быстро.

Существуют виды тренировок, которые подают физические нагрузки в формате игры, где успевающие и трудолюбивые получают различные вознаграждения и поощрения, а те, кто не справляются – получают наказания или вылетают из программы.

Также важно отслеживать результаты тренировок – чтобы видеть прогресс и убеждаться в пользе того, чем занимаешься.

Можно по старинке вести дневник или же использовать современные гаджеты. Вторые более удобны и полезны в контроле и анализе успехов, так как запоминают не только общие показатели вроде пульса и калорий, но измеряют общий уровень активности, хранят данные о скорости, расстоянии и дистанции.

Но какие гаджеты вы ни выберете (или решите обойтись вовсе без них), помните главное — не забывайте себя награждать после тренировки. Это все же очень тяжелая работа над собой и своим характером! Но пусть это будет не конфета или шоколад, а удобная и красивая спортивная форма.