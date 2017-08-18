Как сбросить килограммы быстро и без лишних усилий

Быстро и без лишних усилий бросить лишние килограммы мечтает едва ли не каждая украинка. Ведь, как утверждает Всемирная организация здравоохранения, около половины украинцев имеют избыточный вес.

Американская модель Клаудия Шиффер придерживается диеты на протяжении трех суток: ничего не есть – лишь пьет минеральную воду. Жена известного футболиста Виктория Бэкхем на протяжение недели худеет на свежих ананасах и морских водорослях.

"Я себя чувствую хорошо, когда я не завтракаю, когда я не ем до 12-ти как минимум. Например, я очень люблю есть с 12-ти до 2-х, потому что в этот период активно пищеварение", – делится украинская звезда Алена Винницкая.

Особенное внимание певица уделяет размеру порций – они небольшие. Такое рацион – прямой путь к идеальной фигуре, подтверждает специалист. "Фрукты и овощи по сезону – это прекрасно. Огурцы, помидоры – они содержат много воды и мало грубого волокна. А зимой овощей очень мало, зато те овощи, которые есть – тыква, морковь, редька, зеленые яблоки – они содержат грубую клетчатку", – говорит диетолог Мария Сокол.

В то же время мясо лучше всего употреблять в обед. "Идеальный обед – это борщ. Это приготовленные овощи и мясо. Порция мяса – это ваша ладошка", – советует диетолог.

Если цель – скинуть лишние килограммы, на ужин приготовьте что-то легкое. Или вообще ограничьтесь стаканом кефира. Главное – найти свою диету и правильно подойти к процессу похудения.