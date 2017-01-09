Как сделать ноги стройнее: эффективные упражнения от Аниты Луценко (видео)

Видеоролики с наглядным пособием собирают по более чем 60 тысяч просмотров

Фитнесс-тренер Анита Луценко, которая в прошлом году стала мамой, быстро вернула себя в форму и раскрыла секрет, как сделать ноги стройнее.

Короткими видеороликами с наглядным примером она поделилась в Instagram.

"Подтянуть внутреннюю поверхность бедра просто: у меня нога конечно высоковата, а вообще можно параллельно полу! и поднимать к ней "нижнюю" 20 раз на каждом боку / 3 подхода", – проинструктировала Анита.

Подтянуть внутреннюю поверхность бедра просто: У меня нога конечно высоковата, а вообще можно параллельно полу)) и поднимать к ней "нижнюю" 20 раз на каждом боку / 3 подхода Видео опубликовано Анита Луценко (@anitasporty) Янв 5 2017 в 10:59 PST

Также она показала другое эффективное упражнение, которое будет полезно не только для бедер, но и для ягодиц и живота.

"С официальным жором заканчиваем и начинаем год своей мечты! Классное упражнение в котором работает: живот (если не заваливаться вперед или назад); внутренняя часть бедер и ягодицы! 20 раз сменить ноги навесу/3 подхода", – пояснила Анита и показала, как правильно выполнять упражнение.

Доброе утро С официальным жором заканчиваем и начинаем год своей мечты! Классное упражнение в котором работает: живот( если не заваливаться вперёд или назад); Внутренняя часть бёдер и ягодицы! 20 раз сменить ноги навесу/3 подхода#упражнениядома Видео опубликовано Анита Луценко (@anitasporty) Янв 2 2017 в 11:39 PST

Подобные видеоролики Луценко пользуются популярностью среди ее подписчиков и собирают по более чем 60 тысяч просмотров.

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